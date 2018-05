FOTO: Zračna luka Franjo Tuđman dočekala milijuntu putnicu – ranije nego ikad

Foto: Press

Zračna luka Franjo Tuđman zabilježila je ovogodišnju milijuntu putnicu, a dogodilo se to ranije nego ikad u povijesti zagrebačke zračne luke, čak 13 dana prije u odnosu na proteklu godinu. Milijunta putnica je gospođa Višnja Mrazovac koja je putovala na izravnom letu aviokompanije Emirates iz Zagreba za Dubai.

„Sustav je ovogodišnjeg milijuntog putnika registrirao na letu za Dubai, što nam je posebno drago jer je Emirates, od svojeg dolaska u Zagreb početkom lipnja prošle godine, značajno pridonio povećanju prometa koje zagrebačka zračna luka kontinuirano bilježi od otvaranja novog putničkog terminala“, istaknuo je Huseyin Bahadir Bedir, član Uprave Međunarodne zračne luke Zagreb d.d., naglasivši kako od otvaranja novog terminala zračna luka bilježi rekorde u putničkom i cargo prometu, dolasku novih zrakoplovnih kompanija, otvaranju novih linija i destinacija te izvrsne rezultate u anketama o zadovoljstvu putnika.

„Emirates je izuzetno zadovoljan odazivom hrvatskih putnika otkad je u lipnju prošle godine počeo prometovati na izravnoj liniji Zagreb-Dubai. Tijekom tog perioda Hrvati su putovali u Dubai, ali su našu široku mrežu destinacija koristili i za putovanja u Aziju, Australiju i Afriku“, izjavio je Martin Gross, područni menadžer Emiratesa za Hrvatsku. „Upravo naša podrška Zračnoj luci Franjo Tuđman u ovoj posebnoj prigodi dočeka milijuntog putnika odražava našu daljnju predanost hrvatskom tržištu.“

„Ovo zaista nisam očekivala, jako sam ugodno iznenađena. Baš sam jučer čitala kako se očekuje milijunti putnik u Zračnoj luci Franjo Tuđman, ali nisam mogla ni zamisliti da ću to biti ja. Često putujemo Emiratesom, jedva čekamo iskoristiti ove aviokarte. Kupovinu u Aelia Dutyfree shopu ćemo sa zadovoljstvom obaviti odmah“, izjavila je ovogodišnja milijunta putnica Višnja Mrazovac.

Milijuntoj putnici Višnji Mrazovac, koja je sa suprugom preko Dubaija letom aviokompanije Emirates putovala u Delhi u posjet sinu koji je tamo zaposlen, uz čestitke uručeni su i prigodni darovi pa ju je Međunarodna zračna luka Franjo Tuđman i Aelia Dutyfree darovala poklon bonom, a aviokompanija Emirates poklonila je dvije povratne zrakoplovne karte za Dubai. Poklone su uručili Huseyin Bahadir Bedir, član Uprave Međunarodne zračne luke Zagreb i Predrag Popović, direktor prodaje aviokompanije Emirates za Hrvatsku i Sloveniju.

U segmentu putničkog prometa od otvaranja novog putničkog terminala Zračna luka Franjo Tuđman bilježi kontinuirani rast, a taj se trend nastavlja i u 2018. godini, s kumulativnim rastom od 11% povećanja prometa putnika. Pozitivne rezultate prometa prate i pozitivni rezultati istraživanja o zadovoljstvu putnika koji se odnose na usluge zračne luke. Tako je Zračna luka Franjo Tuđman u redovitom svjetskom ocjenjivanju kvalitete usluga zračnih luka (Airport Service Quality) koju je provela Međunarodna udruga zračnih luka ACI (Airport Council International - World), osvojila nagradu u kategoriji zračne luke s najvećim unapređenjem usluga u 2017. godini u Europi – Most Improved Airport in Europe in 2017.