FOTO: Počeo Crni petak u Hrvatskoj, neki su čitavu noć čekali pred trgovinama

Foto: Igor Kralj / Pixsell

Mnogi će građani u Hrvatskoj danas iskoristiti priliku 'Crnog petka' da šopingiraju prije službenog početka blagdanskih sniženja i mjeseca u kojem potrošnja doseže vrhunac.

Ispred trgovina Links u Zagrebu na Trešnjevci i u Dubravi neki su čekali u redu od sinoć u 20 sati kako bi bili među prvima koji će ugrabiti najbolje popuste.

Zagrebački Arena centar također je pripremio velike popuste, InterSport outlet tako nudi popuste do 70%, Nespresso do 50%, Nike do 30%, Converse do 40%, Farmacia do 40%, Hoću knjigu do 50%...

Kompletnu listu popusta u Areni pogledajte >>ovdje.

City Center one najvio je pak kako će u petak raditi sat vremena duže, do 22 sata. U njihocom centru primjerice Calzedonia, C&A, Carpisa, Ghetaldus, H&M i brojni drugi nude do 50% popusta na određene artikle. Njihove popuste možete pronaći >>ovdje.

Supernova također najavljuje velike popuste: za sportske aktivnosti u Adidasu 40% popusta na obuću i 30% popusta na odjeću i dodatke. Baby Center nudi 15% na sav asortiman i čak 30% na odjeću i obuću. Muška modna ponuda trgovine Bleu Homme snižena je 50%, a omiljene modne komade u popularnoj trgovini H&M potražite snižene 20%, dok ćete na označeni asortiman pronaći i do 50% popusta. Popuste u Supernovi u Zadru pronađite >>ovdje.

Zagrebački Avenue Mall također najavljuje popuste, negdje i do 75 posto. Njihovu listu pronađite >>ovdje.