FOTO: Milijun koraka do najpoželjnijeg svjetskog odredišta

Foto: Privatni album

Put od milijun koraka neslužbeni je naziv nove međunarodne turističke atrakcije, pravog imena Via Dinarica, koju je prestižni prirodoslovni časopis National Geographic u izdanju posvećenom putovanjima uvrstio na ljestvicu deset top destinacija koje u 2017. godini treba posjetiti.

Riječ je o pješačkoj stazi koja planinski masiv Dinarida prati od Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Srbije, Crne Gore, Kosova pa sve do Makedonije i za koju se očekuje da će postati i najvažnijim regionalnim adutom avanturističkog turizma. Ovaj kulturalni koridor, što je epitet kakav Via Dinarici inozemni mediji obično pridijevaju, sastoji se od tri usporedne trase: Plava linija prati jadransku obalu povezujući primorski niz dinarskih planina, bijela linija obuhvaća visoke Dinaride, dok se zelena linija proteže uglavnom na unutrašnje Dinaride.

Trenutno je u funkciji samo Bijela staza koja povezuje, dakle, najviše vrhove u svakoj od država kroz koje prolazi. Sve tri linije dinarskog protežu se duž dinarskog područja Hrvatske, a djelomično se i dodiruju te dužinom od dvije tisuće kilometara u sebe povezuju i šest nacionalnih parkova, i to NP Risnjak, Sjeverni Velebit, Paklenica, Plitvička jezera, Krka, Mljet, zatim četiri parka prirode - Učka, Velebit, Vransko jezero, Biokovo te dva stroga prirodna rezervata - Bijele i Samarske stijene te Rožanske i Hajdučke kukovi na Velebitu, za Poslovni je dnevnik pojasnio predsjednik Udruge Via Dinarica Croatia Alan Čaplar.

Inicijatori projekta, zamišljenog kao platforma za poticanje lokalnog i regionalnog gospodarskog razvoja baziranog na turističkom potencijalu, su Ured Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i Agencija za međunarodni razvoj Sjedinjenih američkih država (USAID). Cilj je, kako su pojasnili iz Terra Dinarice, organizaciji koja u BiH na terenu koordinira aktivnosti projekta Via Dinarica, razvoj potencijala i promocija dinaridskog područja. Također, kroz afirmaciju Via Dinarice kao regionalne turističke destinacije i povećanja konkurentnosti Bosne i Hercegovine u oblasti avanturističkog, rekreativnog i općenito, turizma u prirodi nastoji se doprinijeti i smanjenju ekonomskih, socijalnih i regionalnih nejednakosti u Bosni i Hercegovini s efektima koji se prelijevaju i na ostale zemlje.

U koordinaciji aktivnosti i istraživanjima uočene su razlike u kvaliteti planinarske infrastrukture između pojedinih država, no takvo što nije došlo kao neočekivana spoznaja već kao jedna od karakteristika razvojnog puta svake dobre priče.

“Činjenica je da su Dinaridi izuzetno atraktivni s aspekta pejzažne i bioraznolikosti, i da su brojne kulturne znamenitosti u zajednicama ispod planina, pa čak i u samim planinama. Ovo nije prvi put da renomirani svjetski magazini prepoznaju ova područja kao najljepše svjetske destinacije, a ove godine su pored National Geographica Via Dinaricu istakli i Vogue, Guardian, njemački Geo i još nekoliko europskih outdoor magazina. Ipak, ovo je prije svega velika odgovornost za nas i sve turističke djelatnike duž Via Dinarice, jer ova priznanja treba opravdati”, za Poslovni je dnevnik ispričao glavni tehnički savjetnik za Via Dinaricu u BiH Kenan Muftić.

Tako je Via Dinarica u proteklih nekoliko godina prikupila zapravo dojmljivu zalihu različitih priznanja i titula, od čega je 2014. godine proglašena najboljom pješačkom rutom prema pisanju časopisa Outside, zatim je 2015. uslijedila ista pohvala od magazina Paste, da bi u 2016. renomirani Wanderlust i The Guardian Via Dinaricu proglasili must-see lokacijom.

“Sve više (avan)turista inspiriranih Via Dinarikom se viđa u našim planinama, iako je ova inicijativa još u razvoju i zapravo je tek krenula. Radi se o stazi koja je definirana od Slovenije do Albanije, na nekim sekcijama još neobilježena, ali prošle godine kada je u BiH staza službeno otvorena najmanje šest osoba je prošlo kompletnu rutu čija dužina trenutno iznosi gotovo 1300 km. Radi se uglavnom o strancima, a popularnost ovih aktivnosti raste i među domaćima”, dodao je Muftić.

Kaže i da se radi o konceptu kojim se pješačkim i biciklističkim stazama povezuju zanimljive i atraktivne lokacije u Dinaridima. Moguće je kreirati brojne turističke ture, a što se tiče cijena Dinaridi su dostupni svima, od planinara koji bivakiraju (boravak i noćenje u prirodi izvan građenog objekta, op.a.) i snabdijevaju se u domaćinstvima i lokalnim prodavaonicama, do luksuzno organiziranih tura kao što je medeni mjesec koji preporučuje Vogue po cijeni od 8000 dolara za tri tjedna.

Naravno, u sve to ulaze i brojni nacionalni i parkovi prirode, kojima gotovo svaka zemlja na ovom potezu obiluje, jedinstvene građevine i povijesni spomenici, lokacije važnih i velikih povijesnih bitki te mnoštvo drugih zanimljivosti. Priprema staza još traje. Na njoj rade isključivo lokalna planinarska društva na volonterskoj osnovi. U Bosni i Hercegovini. UNDP i USAID pomažu domaćinstvima, planinarskim društvima i malim firmama da unaprijede svoje objekte i kapacitete, te da pokrenu biznis. Čvrsto partnerstvo je uspostavljeno između udruga Terra Dinarica u BiH i Via Dinarica u Hrvatskoj, a nekoliko turističkih agencija iz svih zemalja regije surađuje na promociji i razvoju ovog brenda. Nadamo se da će se regija u budućnosti asocirati više s Via Dinaricom nego s korupcijom i ratovima”, poručio je Muftić.

Da su i na hrvatskom brdsko-planinskom prostoru uočeni izraziti su procesi depopulacije te starenja stanovništva, ali i transformacije djelatnosti kojima se stanovništvo bavi potvrdio je i Alen Čaplar kazavši da se upravo u tim okolnostima, kao i neospornoj ljepoti dinarskih krajobraza te očuvanoj prirodi mogu prepoznati specifični potencijali za projekte održivog razvoja.

“U hrvatskim planinskim krajevima mnogo je tradicionalnih naselja raseljeno i napušteno, no istodobno postoji i dobro razvijena i uzorno održavana planinarska infrastruktura koja omogućuje siguran boravak ne samo planinarima već i svima drugima koji posjećuju naše planine. Danas u Hrvatskoj imamo više od 150 funkcionalnih planinarskih kuća i oko šest tisuća kilometara markiranih planinarskih putova, od čega je najviše upravo u dinarskom području. Iako nije primarno razvijena radi turizma, ta je infrastruktura definitivno važan, u mnogim područjima i najvažniji dio ponude našeg planinskog turizma”, poručio je.

Via Dinarica se konceptom donekle oslanja na Via Alpinu koja povezuje osam zemalja Alpske regije i koja je donijela brojne ekonomske benefite i potpomogla razvoj ruralnih područja pridonoseći pri tome i razvoju svijesti o važnosti ekologije. Između pregršt detalja s kojima će se svatko tko se na Via Dinaricu odluči imati prilike susresti, National Geographic je izdvojio nama vjerojatno sasvim obične svakodnevne trenutke, ali koji za Zapadni svijet u sebi još nose određenu dozu mistike. Medij koji od 19. stoljeća svoja istraživanja i djelovanje posvećuje očuvanju flore i faune te edukaciji o različitim dijelovima svijeta, za Via Dinaricu navodi da se radi o jedinstvenom putovanju predjelima staroga svijeta koji obiluje raštrkanim i izoliranim selima, gdje će vam pastiri nomadi ponuditi šalicu crne turske kave skuhane u bakrenoj posudi na željeznom štednjaku.

Uz različite outdoor aktivnosti poput ribolova, raftinga, biciklizma, pješačenja, planinarenja i brojnih drugih, za noćenje su u sklopu Dinarice na raspolaganju planinarski domovi te brojni OPG-ovi sa smještajnim kapacitetima u kojima se mogu kušati specijaliteti karakteristični za svaku zemlju. Iako se staze uvelike razlikuju po težini i vremenu potrebnom da ih se prijeđe, najveća prednost ovog koncepta je, ističu inicijatori, što na Via Dinarici baš svatko može pronaći dio za sebe.