FOTO: Zavirite u "Žabac" - prvi hrvatski food outlet

Foto: Sanjin Strukić / Pixsell

Danas je na konferenciji za medije predstavljen koncept i vizija prvog hrvatskog ''Food Outlet-a'' koji je sa svojim radom započeo prije mjesec dana. Gđa. Maja Žamboki i g. Mario Žamboki pojasnili su kako je riječ je o start up kompaniji u kojoj se prodaje štok - višak robe proizveden u tvornicama, lom - oni proizvodi koji su oštećeni u proizvodnji ili kojima nije dobra ambalaža i rok roba - proizvodi pred istek roka trajanja.

Nažalost, danas u svijetu se baci ili propadne gotovo trećina proizvedene hrane ili oko 1.3 miljarde tona. Cilj ovog projekta je da se hrana ne baca. Godišnje se samo uništi 400 000 tona hrane u Hrvatskoj koja se nije prodala, a mogla je naći svoj put do krajnjeg korisnika.

''Nit vodilja za food outlet projekt je da se pokuša spriječiti svakodnevno bacanje hrane koje samim tim povećavaju cijene hrane i nisu dostupne svim kategorijama stanovništva. Ovim projektom želimo promijeniti svijest ljudi da nije dobro hranu bacati iz više razloga, od kojih je najvažniji razlog zagađivanje okoline. Food outlet trgovine će biti mjesta gdje će se kupovati hrana, sredstva za čišćenje, higijenu i slično po puno povoljnijoj cijeni minimalno od 50% do 90% od uobičajene cijene. U food outlet trgovine će ljudi dolaziti svakodnevno jer će uvijek nalaziti nove proizvode koji će biti ponuđeni iz izvora raznih proizvođača, dobavljača i slično. Mi ćemo otkupljivati višak od tvornica, lom robu, te robu prije isteka trajanja. Naš projekt ima viziju vratiti osmijeh stanovništvu i to na način da bez obzira, koliko im je novčanik pun ili manje pun, mogu si uvijek priuštiti najbolje brendove na tržištu i to za upola cijene. Promatrali smo stvar s etičkog i ekonomskog gledišta te uvidjeli da bacanje hrane nije prihvatljivo i to iz razloga što se na taj način iscrpljuju prirodni izvori kao što je npr. voda te se zagađuje okoliš.'' izjavio je idejni tvorac ovog projekta g. Mario Žamboki.

Ova poduzetnička ideja implementirat će se i proširiti na ostale djelove Hrvatske. U planu je otvorenje food outleta na zagrebačkoj Trešnjevci u većem prostoru te zanimljiv novitet je mobilna trgovina koja se planira pokrenuti u proljeće sljedeće godine.