FOTO: Francuska tvrtka Pierre & Vacances upravljat će ekskluzivnim resortom u Hrvatskoj

Foto: http://www.crvena-luka.hr/hr

Francuski specijalist za turističke rezidencije Pierre & Vacances u idućim će godinama upravljati Premium rezidencijom Crvena luka Hotel & Resort u Biogradu n/m, temeljem potpisa prvog menadžment ugovora u Hrvatskoj s tim resortom, koji će uskoro biti otvoren pod novim nazivom, doznaje se u ponedjeljak iz Crvene luke.

Novi puni naziv Crvene luke temeljem tog upravljačkog ugovora je Pierre & Vacances Premium Residence Crvena Luka Hotel & Resort.

Povodom toga, predsjednica Uprave Pierre & Vacances Tourisme Pascale Roque poručila je da "menadžment ugovor s Crvenom lukom utjelovljuje želje da razvijamo brand Pierre & Vacances u inozemstvu, kapitalizirajući visokovrijedne proizvode kroz naš Premium brand", dodajući da "ugovor želimo još i više proširiti u godinama koje dolaze".

Napominjući kako je Pierre & Vacances jedan od vodećih europskih brendova na tržištu turističkih rezidencija (vile, apartmani i slično), iz Crvene luke ističu kako će s njihovim upravljanjem produljiti sezonu ove godine do sredine studenoga, a da je cilj i cjelogodišnje poslovanje. To će značiti i određenu promjenu strukture gostiju u Crvenoj luci, u kojoj bi s udjelom od otprilike 45-posto, najviše bilo Francuza, dok bi se 25 do 30 posto odnosilo na Nijemce i Austrijance, a ostatak na goste s drugih tržišta, među kojima i iz Koreje, Kine i drugih.

"Crvena luka prošlu je godinu završila s pozitivnim rezultatom, uključujući i porast noćenja u odnosu na 2015. za oko 28 posto ili na 54 tisuće, a ove godine očekujemo nastavak pozitivnih trendova", kažu iz Crvene luke podsjećajući da se nalaze u Biogradu na Moru, da su turistički kompleks kategoriziran sa četiri zvjezdice, veličine 67 tisuća metara četvornih i s ukupno 166 smještajne jedinice s izravnim pristupom plaži, od kojih je 20 luksuznih vila.

Od 2006. Crvena luka je u vlasništvu Talijana, koji su nakon kupnje u potpunosti obnovili sve kapacitete, ulažući desetke milijuna eura u podizanje kategorije na četiri zvjezdice i poboljšavajući kvalitetu usluge i ponude.

"S obzirom na ogromnu stratešku i konceptualnu važnost naše investicije, kao i mogućnosti za daljnji razvoj, odlučili smo se udružiti snage sa Pierre & Vacance-om, jednim od najvećih europskih lidera u upravljanju rezidencijalnim turističkim objektima, a ta će suradnja osigurati ne samo povećan broj francuskih gostiju u ovoj regiji i Hrvatskoj, nego i standardne operativne procese koji će dovesti do poboljšanja kvalitete usluge i prepoznatljivosti kroz njihov Premium brend", poručio je predsjednik Uprave Crvene luke Pier Paolo Prodi.

Osim odmorišnih, očekuju i više poslovnih gostiju, jer se Crvena luka kroz platforme Pierre & Vacanses promovira i kao njihova nova destinacija za kongrese i druge poslovne skupove, budući da ima i centar za konvencije i skupove sa pet modularnih dvorana za različite zahtjeve poslovnih i drugih grupa gostiju.

Pierre & Vacances u 50 godina rada profilirao se u kompaniju koja nudi iskustvo jedinstvenih i neometanih odmora na nekima od najljepših obala, planina, pa i sela u svijetu, odnosno u više od 260 destinacija, i to kroz tri različita modela rezidencije - stanovi i kuće, premium rezidencije i turistička naselja.