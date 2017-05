Evo koliko košta taksi do novog terminala zračne luke

Foto: Anto Magzan / Pixsell

Putnik koji živi u zapadnom dijelu grada i nema prijevoz od novog terminala zračne luke do kuće, morat će dobro odriješiti kesu želi li poći taksijem. Primjerice, živi li u Jankomiru te odluči da ga taksist vozi obilaznicom, 31 kilometar s velikogoričkim taksijem koštat će ga 295 kuna.

To je dvadesetak kuna više nego prije nešto više od mjesec dana kada je otvoren novi terminal. Viša cijena rezultat je duljeg puta do nove zračne luke, piše Večernji list.

– Bez obzira na to išli preko Domovinskog mosta ili preko starog terminala, put je dulji za dva i pol do tri kilometra – kaže Renato Buđa, velikogorički taksist. Najviše će platiti, kažu u Udruženju auto taxi prijevoznika Velike Gorice, upravo stanovnici zapadnog dijela grada i Novog Zagreba. Problem je povezanost određenih dijelova grada i zračne luke.

Do centra Zagreba put košta jednako kao i do Novog Zagreba jer se do Novog Zagreba mora obilaznicom ili starim putem, a do centra i Kvatrića može se preko Domovinskog mosta – ističe Renato Buđa. Putnici i ne mogu birati drugog prijevoznika žele li uzeti taksi iz zračne luke prema Zagrebu. Taksi vozila registrirana u Velikoj Gorici jedina su koja imaju koncesiju za područje toga grada, pod koji spada zračna luka. Tako velikogorički taksisti jedini mogu voziti putnike iz zračne luke, dok zagrebački taksisti putnike mogu dovesti, no ne smiju nikoga povesti natrag.

A putnika, konkretno spomenutog iz Jankomira, prevezli bi za stotinu kuna nižu cijenu.