EU skratio rokove plaćanja 10 dana, Hrvatska s 48 dana među šest najlošijih

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Do četvrtka, 1. rujna, tvrtke su dužne Poreznoj upravi dostaviti prvo statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima iz kojega će porezna administracija dobiti uvid u to tko kome i koliko duguje. Pravilnik kojim je još u veljači ove godine uvedena obveza dostave obrasca OPZ-STAT-1 potpisao je Boris Lalovac u srpnju 2015. godine, no Zdravko Marić je zbog tehničkih razloga rok pomaknuo na 1. rujna.

Hrvatska je bila prva država koja je 1. siječnja 2012. godine počela primjenjivati novu europsku Direktivu o plaćanju u komercijalnim transakcijama, čija je primjena na razini EU skratila prosječno vrijeme plaćanja među poduzećima za više od 10 dana, piše Večernji list.

Europska komisija navodi da je Hrvatska, prema podacima za 2014. i 2015., među zemljama koje su smanjile rokove plaćanja, ali samo za dva dana – na prosječnih 48 dana. Manje je to nego što se čini našim poduzetnicima, ili što pokazuju podaci Fine iz godišnjeg izvješća za 2015. po kojima je vrijeme naplate od kupaca 61 dan. Petar Lovrić, jedan od čelnika HUP-a, kaže da statistike mogu zamagliti stanje.

Temeljem podataka iskazanih u godišnjim financijskim izvještajima poduzetnika za 2015. godinu, Fina je izračunala da je lani vrijeme naplate potraživanja od kupaca bilo 61 dan (2013. je bilo 66 dana), a vrijeme naplate kratkotrajnih potraživanja 89 dana (2013. je bilo 98 dana).

Europska komisija navodi da zakonski rok od 30 dana u dijelu koji se odnosi na javni sektor poštuje samo 11 država, dok je situacija u biznis sektoru nešto bolja. Hrvatska je po prosječnoj duljini plaćanja (48 dana) na visokom, devetom mjestu.

Rekorder je Italija (144 dana), Španjolska 103, Portugal 94, a tu su još i Cipar, Belgija, Francuska, Bugarska i Grčka. U transakcijama među poduzetnicima Hrvatska je šesta među najlošijim članicama EU!

Državni rekorder po neplaćanju je zdravstvo, a tko je rekorder u privatnom sekoru znat će se kad Porezna uprava obradi obrasce, koje će joj ubuduće poduzetnici redovito dostavljati. Ne učine li to, mogu očekivati od 2000 do 200.000 kuna kazne.