Dubrovnik će naplaćivati euro po putniku s kruzera

Godišnje će utržiti oko 950.000 kn/G. J./PIXSELL

Grad Dubrovnik od 2021. godine uvodi boravišnu taksu za goste s kruzera u iznosu od jednog eura po gostu, od čega će grad u jednoj godini utržiti oko 950 tisuća eura, a prihod će biti namijenjen najvećim dijelom održavanju prometnica, otkrio je jučer gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković Poslovnom dnevniku na turističkom sajmu ITB u Berlinu. On se u srijedu sastao s predstavnicima velikih kruzing kompanija kao sto je Carnival, a jedna od tema bila je i nova taksa na koju se u tom gradu pripremaju.

Rasterećenje jezgre

Nakon rasterećenja rasporeda velikih brodova za kružna putovanja, čiji gosti na jedan dan posjećuju Grad, to će biti dodatan napor u nastojanjima da se umanje štetne posljedice velikih turističkih gužvi u Dubrovniku i poveća prihod za jačanje gradske infrastrukture. S istim ciljem Dubrovnik je među rijetkima već u ovoj godini iskoristio zakonsku mogućnost i povećao iznos paušalnog poreza za iznajmljivače na 750 kuna po krevetu, a u idućoj godini taj iznos planiraju povećati na maksimalnih 1500 kuna, od čega će Grad imati 12,5 milijuna kuna prihoda. Inače, 12 milijuna kuna godišnje Dubrovnik izdvaja za održavanje cesta

5 tisuća putnika s kruzera može dnevno doći u Dubrovnik otkad je rasterećen raspored uplovljavanja

Izmjene Zakona

O potrebi uvođenja taksi priča se više od pet godina, a sada će to biti omogućeno izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi koji je u drugom čitanju. "Svi gradovi koji primaju kruzere sada će konačno dobiti pravo da naplate boravišnu pristojbu od jednodnevnih gostiju, za što smo se uspjeli izboriti na razini Udruge gradova, i drago nam je da je Ministarstvo to ubacilo u zakon.

Franković Prihod će najvećim dijelom ići za održavanje gradskih prometnica.

Kompanije nemaju ništa protiv toga da uvedemo pristojbu, samo su nas zamolili da im damo dovoljno vremena da se za to pripreme, jer će pristojbu naplaćivati agenti koji će ju ukalkulirati u cijenu aranžmana", pojasnio je Franković. Dubrovnik je za sljedeću godinu potpisao ugovore s kruzerskim kompanijama kojima će se broj kruzera ograničiti na dva dnevno, tako da će u grad dolaziti najviše 5000 posjetitelja. To je rezultat intenzivnih pregovora grada s najvećim kruzing kompanijama okupljenim u udrugu CLIA, kako bi se riješio problem uplovljavanja i do sedam kruzera dnevno, s kojih bi se u grad slilo i do 10.000 putnika.