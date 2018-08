Država će nastaviti pomagati Uljaniku tek kad ode ova Uprava

Stotine uljanikovaca jučer su štrajkale izašavši na ulice Pule s porukom koja izražava stav o vodstvu škvera/Duško Marušić/PIXSELL

Odlazak Uprave Uljanika glavna je poruka koja je, uz zahtjev za isplatu plaće, jučer dolazila iz pulskog brodogradilišta i ostalih njegovih tvrtki iz grupacije čiji su radnici stupili u opći štrajk.

No, odlazak Uprave, kako se neslužbeno čuje, presudan je i za daljnje aktivnosti države u pomaganju posrnulom škveru. Ministri su nakon sjednice užeg kabineta Vlade kazali kako na dnevnom redu današnje sjednice neće biti nijedna točka o Uljaniku, a najotvoreniji je bio ministar financija Zdravko Marić, koji je poručio kako je vrijeme državnog pomaganja pri kraju. Malo je prostora za manevar, kaže Marić, a jučer nije želio ulaziti u procjene koliko je Uljanik blizu stečaja ili predstečaja.

A on, kao i ostali ministri, prst su za sva pitanja usmjerili prema upravi Uljanika. Vlada ne bježi od svoje uloge, no znamo kakav je model vlasništva, upravljanja i vođenja te kompanije, rekao je Marić. No, štrajk radnika očito će imati važnu ulogu i usmjeriti pravac rješavanja krize u Uljaniku, koji dalje može ići samo u dva smjera, prema stečaju kompanije i prema kontroliranom procesu nagodbe.

Drugi scenarij, dođe li do toga, podrazumijeva da Vlada postavi krizni menadžment i koordinira poslovanje dok se ne utvrdi kako će se tvrtka restrukturirati. Upućeni tvrde kako i takva solucija mora biti temeljito iskomunicirana s Europskom komisijom, s obzirom na činjenicu da je državna potpora Uljaniku s 95 milijuna eura pod njezinim nadzorom i sva odstupanja od okvira koji su dogovoreni u odluci EK prije više od pola godine podrazumijevaju njezino kršenje.

Marić Vlada ne bježi od svoje uloge, no malo je prostora za manevar, zna se tko vodi kompaniju.

Uprava koju čine predsjednik Gianni Rossanda i član Denis Rabar od Vlade pak traže da ne čekaju odobrenje Komisije za njihov program restrukturiranja, već da odmah započnu s njegovom realizacijom, a na valu toga uvjeravali su Štrajkački odbor da se nadaju dobrim vijestima i isplati plaća. Takav scenarij kod pojedinih ministara u neslužbenom razgovoru iznudio je smijeh i nevjericu, te komentar kako se predaleko otišlo da bi se dalje radilo na rješenjima s upravom koja je kompaniju dovela u takvu situaciju i izradila loš program restrukturiranja.

Radnici, pred koje se jučer Uprava nije željela pojaviti uz obrazloženje Štrajkačkom odboru da ne žele da ih se izvižda, tražit će odstupanje menadžera i na novom sastanku najavljenom za danas. Uprava im je, kažu, jučer poručila da je njihov zahtjev za odstupanjem s funkcija neprihvatljiv, no sve upućuje kako ta agonija u Uljaniku neće potrajati dugo jer ne povuče li se časno sama, povjerenje će joj se izgledno uskratiti u narednom tjednu.

10 posto dionica ima država u pulskom brodogradilištu

Za 31. kolovoza sazvana je redovita skupština Uljanikovih dioničara, na kojoj se, među ostalim, očekuje i da država, koja u pulskom brodogradilištu izravno posjeduje nešto više od 10 posto dionica, imenuje svoja dva člana. Dosad, unatoč tomu što je dioničar, nije imala predstavnike, a tu su promjenu iz Vlade najavili nakon što je donesena odluka da se podrži restrukturiranje. Trenutno je Nadzorni odbor potpuno krnji, broji samo dva člana, a legalnost mu drži činjenica da je treći član, predsjednik Uprave Uljanik plovidbe Dragutin Pavletić koji je nedavno podnio neopozivu ostavku, pristao da se ona primijeni dok mu se ne imenuje zamjena.

Tko će biti predstavnici države u NO-u Uljanika, još nije službeno odlučeno u Centru za restrukturiranje i prodaju, čije bi upravno vijeće o tome trebalo razgovarati ovih dana, no imenovanje će biti odlučujuće za daljnje događaje, naravno ne bude li u međuvremenu otvoren stečajni postupak. Ostane li do kraja idućeg tjedna i skupštine na poziciji, aktualna Uprava imat će neugodan zadatak da izvijesti o stanju u poduzeću, a i sazna hoće li joj dioničari ovog puta dati razrješnicu.