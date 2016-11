Država će građanima plaćati pola rate stambenog kredita

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Da će država mladim obiteljima olakšati rješavanje stambenog pitanja, ministar Kuščević je najavio još tijekom izborne kampanje, a sada potvrđuje da će se nacrt Zakona o subvencioniranju stambenih kredita naći u saborskoj proceduri do kraja ove godine.

"Ispunjavamo obećanje iz kampanje", kaže Kuščević za Jutarnji list. Premda neke detalje još treba definirati i moguće su izmjene, ministar graditeljstva kaže da su osnovne teze zakona postavljene. Najvažnija povlastica podrazumijeva da će subvencija za ratu kredita iznositi do 50 posto, i to na određeni broj godina, a najmanje četiri. Na nju mogu računati građani do 45 godina starosti.

"Ako je nekome rata kredita 2000 kuna, država će mu dati 1000 kuna na rok od najmanje četiri godine", pojašnjava Kuščević. Broj subvencioniranih godina može se i produljiti ako u međuvremenu dođe do proširenja obitelji - za svako dijete poticaj će produljiti za još dvije godine. Također, pojašnjava Kuščević, obiteljima se želi izaći ususret i tako da se subvencioniranje proširi i na kupnju većeg stana. Ako mlada obitelj želi kupiti veći stan jer se u međuvremenu i proširila, moći će također računati na povlasticu. Uz to država neće poticati samo kupnju novih stanova nego i rabljenih. Zakon bi mogao stupiti na snagu u prvoj polovici iduće godine, a vrijedit će 12 mjeseci. To znači da će državne potpore za kupnju stana imati ograničen rok, piše Jutarnji.