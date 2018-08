Došao je kraj dvoznamenkastog rasta: Srpanj i kolovoz na razini iz 2017.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatska je u srpnju prošle godine zabilježila rast od 10,5 posto u dolascima turista u odnosu na isti mjesec 2016. U ovogodišnjem pak srpnju u Hrvatsku je došao gotovo isti broj turista kao u istom mjesecu 2017. Ista se priča ponavlja i u kolovozu ove godine, piše Večernji list.

Na razini cijele prošle godine Hrvatska je pak bila ostvarila povijesne turističke rezultate – broj dolazaka od 18,5 milijuna, što je bio rast od čak 13 posto u odnosu na 2016. Lani je ostvareno i ukupno 102 milijuna noćenja, 12 posto više nego godinu prije. No, turistički stručnjaci upozoravaju da trebamo zaboraviti na dvoznamenkasti turistički rast jer taj trend koji se u Hrvatskoj događao zadnjih nekoliko godina jednostavno nije bio normalan.

Predsjednik uprave turističke kompanije Uniline Boris Žgomba kaže da u dosadašnjem dijelu ove turističke godine bilježimo rast, doduše ne prevelik, no on je u srpnju zaustavljen jer je u tom mjesecu ostvaren isti rezultat kao i lanjskog srpnja. Žgomba navodi da, prema trenutačnim podacima, za kolovoz bilježimo oko jedan posto minusa, no smatra da će cijeli mjesec biti na razini prošlogodišnjeg ili s 1-2 posto rasta.

– To govori da je u dva glavna turistička mjeseca definitivno došlo do izostanka hiperpotražnje iz prijašnjih godina, kad je za jedan krevet bilo dva do tri upita. Tako velika potražnja nije bila dugoročno održiva – objašnjava Žgomba. Dodaje da smo sad ušli u razdoblje da se moramo puno više potruditi za svakog gosta.

Na pitanje jesu li visoke cijene odbile goste, kaže da su cijene diskretno pravo privatnih subjekata te da su oni koji su lani povećali cijene na osnovi hiperpotražnje bili za neke svojevrsni heroji. No oni koji su s tim cijenama nastavili i ove godine, kad su osjetili smanjenu potražnju, korigirali su te cijene.

