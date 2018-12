Vlasnik Plodina: "Želimo kupiti Konzum jer onaj tko to uspije sigurno će biti glavni na hrvatskom tržištu"

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Plodine su i prihodom i dobiti najveća tvrtka u Primorsko-goranskoj županiji, a na top-listi trgovačkih lanaca u Hrvatskoj na drugom su, odnosno trećem mjestu, s udjelom između 10 i 20 posto, kao i Lidl i Kaufland. Konzum je i dalje prvi, piše Novi list.

"Kriza u Agrokoru bila je opasna za cijelu ekonomiju, međutim, sve se dobro završilo u smislu da porezni obveznici nisu snosili posljedice, i to je najvažnije", kaže Milo Ćurković, vlasnik i predsjednik Uprave Plodina za Novi list i otkriva da su upravo Plodine zainteresirane za kupnju Konzuma.

''Apsolutno jesmo. Pitanje je naravno što će učiniti novi vlasnici. Novi vlasnici su bankari, vjerovnici, i moja je procjena da banci to nije temeljni posao, te da će, čim konsolidira kompaniju, ovaj trgovački dio prodati, za što se mi spremamo i to želimo. Mislim da će cjelokupni proces konsolidacije trajati dvije do tri godine, i mi ćemo se kroz to razdoblje dodatno pripremati, tako da u pravom trenutku budemo u potpunosti spremni za tu potencijalnu akviziciju. To će biti najzanimljivija akvizicija za sve nas u ovom sektoru.

Čekamo rasplet situacije u Agrokoru. Ne vjerujem da smo jedini zainteresirani, ali vjerujem da ćemo za preuzimanje Konzuma biti najspremniji. Jer tu nije riječ samo o financijama. Za to morate biti spremni kadrovski, organizacijski, logistički, a mi smo sve pretpostavke ostvarili'', kaže Ćurković i dodaje da će onaj tko uspije kupiti Konzum biti definitivno glavni na hrvatskom maloprodajnom tržištu i više ga definitivno nitko neće moći prestići. "Cilj nam je biti prvi na hrvatskom tržištu", kaže Ćurković.