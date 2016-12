Dinko Cvitan: Uskok provjerava navodna zapošljavanja u HEP-u

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan izjavio je u petak kako Uskok već postupa po pitanju navodnog namještanja natječaja u HEP-u o čemu danas izvješćuju mediji.

"Ako mislite ovo danas što je objavljeno, Uskok već postupa po tome, od jutros kada smo vidjeli sve što piše. Nismo znali, nemamo mi uši pa da možemo biti na cesti i vidjeti što se dešava. Čim nešto saznamo na taj način se reagira", rekao je Cvitan novinarima u Saboru.

HEP je u petak izvijestio da je direktor HEP-Toplinarstva Ivica Martinek podnio ostavku, a Uprava HEP-a pokrenula internu provjeru postupka odabira kandidata za radno mjesto električara u Pogonu posebne toplane u Sisku. Prema pisanju medija, u HEP-u su taj posao htjeli 'namjestiti' nećaku predsjednika Uprave Perice Jukića, a na štetu nezaposlenog hrvatskog branitelja.

Cvitan je odbio komentirati optužbe ministra Vlahe Orepića na račun ustavnih sudaca kao ni slučaj Davorina Mlakara.

"Ja se neću upuštati u rasprave, niti ministra unutarnjih poslova, niti reakcije Ustavnog suda, niti reakcije politike. Radi se ono što se treba raditi", poručio je.

Novinari su ga podsjetili kako je u kolovozu rekao kako zajedno s kolegama iz Austrije istražuje navode oko Hypo banke i ustavnog suca Davorina Mlakara te su ga pitali je li istraga što pokazala, no Cvitan im je odgovorio kako nije tako rekao.

"Nisam rekao tako izrijekom, niti imenom i prezimenom osobu da se istražuje jer ja to ne radim i nemam pravo raditi. Dakle, sve što sam onda rekao to stoji i danas", poručio je Cvitan.

Novinari su ga pitali i oko promptne reakcije u slučaju zastupnika Ivana Pernara kojem je zbog pisanja grafita skinut imunitet.

"Niti je brzina svjetlosti niti je to nešto što se desilo jučer. Prije godinu dana je podignuta optužnica za kazneni nalog protiv gospodina Pernara. Općinski kazneni sud u Zagrebu nije donio kazneni nalog i tada ostaje jedino državnom odvjetništvu da povodom podignute optužnice s kaznenim nalogom zatraži skidanje imuniteta zastupnika", pojasnio je Cvitan.

Na novinarski upit čini li mu se da mu se šalje neka politička poruka time što se odugovlači sa raspravom o radu Državnog odvjetništva, a proziva ga i HDZ-ov Božidar Kalmeta Cvitan je uzvratio kako se ne bavi politikom i dok gleda TV ili čita novine ne želi iščitavati nikakve političke poruke.

"To što je kazao gospodin Kalmeta, to je njegovo mišljenje, mi smo na to reagirali, odgovorili na našoj web stranici vrlo jasno i transparentno i mislim da to ne treba više komentirati. Činjenica je da je u zakonu propisano da glavni državni odvjetnik jedanput godišnje podnosi izvješće o radu odnosno o stanju i kretanju kriminaliteta i radu u predmetima radi zaštite imovinskih interesa RH. Mislim da je Izvješće za 2015. vrlo jasno i transparentno, s čitavim nizom podataka koji postavljaju određene temelje za čitav niz pitanja i rasprave koje se mogu odvijati u parlamentu i drugim institucijama. I činjenica je da Sabor može prihvatiti ili ne prihvatiti izvješće, ali isto tako zakon kaže da to nema utjecaja na poziciju glavnog državnog odvjetnika, a ja kao čovjek, ponovit ću, nisam rođen kao glavni državni odvjetnik i ovaj posao radim najbolje što mogu, a što će biti - bit će", zaključio je Cvitan.