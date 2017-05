Deranja: Ultimatum dobavljača Agrokoru nije dobar

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Deranja je i na čelu Savjetodavnog tijela potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić za Agrokor, a ističe kako je to tijelo za sada samo imalo konstituirajuću sjednicu te nije dobilo prvo izvješće od izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka. Kako kaže, upoznata je sa zahtjevima dobavljača te smatra da se na dio njih može lako dogovoriti.

"Kao gospodarstvenik, čula sam da jedan dio toga uopće nije nerealan, da bi se lako mogao dogovoriti i nadam se da dogovori idu u tom smjeru", rekla je u razgovoru s novinarima nakon skupa "Radna mjesta: što gospodarstvu treba i kako mu pomoći?".

Agrokorovi su dobavljači jučer objavili svoje zahtjeve vezane uz tretman mjenica Agrokora, kao i nove plasmane njihove robe koncernu te su najavili moguću obustavu isporuka robe od 29. svibnja ne ispune li se do tada njihovi zahtjevi.

Među tim zahtjevima je i zatraženo očitovanje zakonodavnog odbora Hrvatskog sabora za točnim tumačenjem pojedinih odredbi Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, odnosno da se "vrlo jasno i izravno kaže koji tretman imaju novi plasmani roba" te jesu li oni u istom rangu kao i financijska sredstva uzeta nakon 10. travnja.

Traži se i formalno očitovanje izvanrednog povjerenika Ramljaka te potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić da sve mjenice dobavljača imaju u postupku izvanredne uprave jednak status, odnosno da su svi dugovi po mjeničnom regresnom pravu dugovi Agrokora, a ne dobavljača.

"Većina tih tvrtki su članice HUP-a, a mi na dnevnoj bazi razgovaramo sa svojim članicama, informirani smo, znamo za te zahtjeve i mislimo da svi zajedno u ovom trenutku trebamo raditi da se zakonom zaštite dobavljači na neki način. To podržavaju i banke u smislu da sustav funkcionira, da roba ide i da se očekuje puno od turističke sezone", kazala je Deranja.

No, ističe, to treba postići dogovorom, a ne ultimatumima. "Prijedlog je da se ipak stvari dogovaraju bez ultimatuma jer nam treba mir, treba naći nova sredstva financiranja, odnosno banke trebaju uskočiti. Treba nam i da sustav funkcionira, jer to je način da dobavljači dođu što više do svojih potraživanja", izjavila je Deranja, ističući da je to njezino osobno mišljenje, koje nema veze sa stavom Savjetodavnog tijela.

Na novinarski upit predsjednica HUP-a se osvrnula i na podatak Porezne uprave da plaće u Hrvatskoj ne isplaćuje ukupno 937 poslodavca, koji zapošljavaju 3.930 radnika.

"Taj je podatak meni jako zanimljiv, ali voljela bih vidjeti koliko je tih firmi u državnom vlasništvu, a koliko su u realnom sektoru", kratko je komentirala Deranja.