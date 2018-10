Kanađani objavili odluku o raskidu ugovora s Uljanikom i 3. majem

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Kao što je Poslovni dnevnik prvi objavio, kanadski kupac Algoma Central Corporation objavio je odluku o prvoj od svoje četiri gradnje brodova za rasute terete ugovorene s pulskim i riječkim brodogradilištem.

"Dana 28. rujna 2018. godine kanadski naručitelj – ALGOMA CENTRAL CORPORATION jednostrano je raskinuo Ugovor o gradnji broda za prijevoz rasutog tereta s uređajem za samoiskrcavanje za Velika jezera zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obveza od strane Uljanik d.d., te ugovor više nije obvezujući za ugovorne strane. Na predmetnoj gradnji sve aktivnosti su ranije obustavljene na zahtjev kupca te fizička proizvodnja broda nije ni započela", objavili su na Zagrebačkoj burzi.

Prema informacijama Poslovnog dnevnika, kanadski naručitelj o preostale tri gradnje ne želi razgovarati s menadžmentom škverova, nego s Vladom.

Na problem raskida ugovora s Algomom za budućnost 3. maja upozorava javnim priopćenjem sindikalac i član Nadzornog odbora 3. maja Juraj Šoljić.

"Iako je brodovlasnik iznimno zadovoljan kvalitetom već ranije izgrađenog i predanog broda 732 i želi kod nas u brodogradilištu završiti i gradnje 733 i 527, a prema nekim naznakama možda i 528, direktor Maksimilijan Percan ne želi, kao niti Uprava Uljanika, da se navedeni dogovor postigne", ističe Šoljić. S brodovlasnikom se, tvrdi, nije razgovaralo, a problem po njemu leži u činjenici da Uljanik i 3. maj imaju istog direktora nabave, prodaje, projektnog ureda i financija koji sjede u Puli i kojima 3. maj nije prioritet. U Uljaniku po Šoljiću brodovlasnicima nude mogućnosti da se brod prenese u njihovo vlasništvo, te da brodovlasnik sam financira materijal i plaća rad, no trećemajskim brodovlasnicima, kaže, takva opcija nije nikada nuđena.

Vladi i lokalnim vlastima Šoljić zahvaljuje na angažmanu oko traženja rješenja, no, do njega, smatra, neće se doći sve dok o sudbini 3. maja odlučuje Uljanik, kojemu je "od 10 prioriteta koje trebaju platiti 3. maj 21.". Osim toga, uprava Uljanika osigurala je deblokade računa ostalih tvrtki iz grupacije, izuzev 3. maja, Stoga, Šoljić traži od Vlade hitno postavljanje kriznog menadžmenta, kako bi, do izdvajanja 3. maja iz Uljanik Grupe, bili samostalno poduzeće u punom smislu riječi s vlastitom nabavom, prodajom, financijama i ostalim službama, te prije svega "s direktorom koji može i hoće raditi u interesu 3. maja, a ne u interesu Uljanika.