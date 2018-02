Cijene banana najviše u posljednjih 10 godina, evo zašto su poskupjele

Foto: Duško Jaramaz / Pixsell

Cijene banana na europskom, pa i hrvatskom tržištu najviše su u posljednjem desetljeću. Prema informacijama Tržišnog cjenovnog informacijskog sustava u poljoprivredi (TISUP) Ministarstva poljoprivrede, veleprodajne su cijene banana u Hrvatskoj zadnjih nekoliko tjedana rasle i 46% u odnosu na isto razdoblje lanjske godine.



Proteklog tjedna veleprodajna je cijena žutih banana iz Ekvadora na godišnjem nivou bila 26,86% viša, iz Kolumbije 9,61%, pa nije čudno što se kilogram banana u nas u nekim trgovinama prodaje već u prosjeku za 12 do 14 kuna, dok stručnjaci najavljuju da bi im cijene i dalje mogle rasti – sve do 1. svibnja, kada se u pravilu više okrećemo sezonskom voću.



Cavendishu prijeti izumiranje



Stipe Vrcan, voditelj prodaje Dodira prirode, drugog našeg najvećeg uvoznika banana po količini nakon Konzuma, kaže kako su visoke cijene uvjetovane nizom elementarnih nepogoda koje su prije mjesec dana poharale područje Srednje Amerike. Honduras, Gvatemalu, Meksiko, Kostariku, Ekvador pogodile su ogromne količine oborina, poplave, niske temperature…, što za posljedicu ima manju proizvodnju na plantažama, ali i kašnjenja na terenu i probleme s logistikom u lukama i na cestama.



S time su se, kako prenose svjetski mediji, poklopila i politička previranja u nekim zemljama, u Hondurasu i štrajkovi radnika Chiquite, da bi čelnici dviju velikih multinacionalki – i Chiquite i Del Montea priznali kako imaju problema s proizvodnjom banana. Za Ekvador se drži kako je u tom sveopćem šoku za europsko tržište dobro i prošao jer je pretrpio najmanje štete od vremenskih nepogoda u regiji. No sada je još veći pritisak dobavljača banana na Ekvador, dok su raspoložive količine razočaravajuće u usporedbi s ranijim godinama, izjavio je za Fresh Fruit Portal Robert Greeve iz nizozemskog Anaco&Greevea. Stabilnija ponuda očekuje se sredinom ožujka.



Iako se na hrvatskom tržištu sporadično mogu naći i skupocjene crvene te neke druge egzotične sorte banana, Hrvatska kao i većina zemalja ‘robuje’ zapravo samo jednoj sorti – cavendish za koju se tvrdi da je klon jedne jedine biljke iz Jugoistočne Azije. Polovica globalne proizvodnje banana i 99% količine koja se konzumira u razvijenim zemljama sorta je cavendish pa farmeri opravdano strahuju od elementarnih nepogoda i klimatskih promjena koje pogoduju nizu patogena koji bi ih mogli istrijebiti.



Vrcan kaže kako je cavendish najbolja, najukusnija i najizdržljivija sorta banana koje oni godišnje u Hrvatsku uvezu u prosjeku 450.000 kartona, što je oko 8,2 milijuna kilograma, dok u ovoj godini uvoz planiraju povećati i na 500 tisuća kartona. Dok Konzumove idu kroz marku Derby, banane Dodira prirode na našem se tržištu prodaju s oznakom Favorita. Direktno ih uvoze iz Ekvadora, gdje imaju godišnje ugovore s proizvođačima pa Vrcan drži da će se cijene njihove robe u maloprodaji zadržati na najviše 14 kuna. Godišnje po stanovniku pojedemo 12,5 kilograma banana. Prema podacima HGK, lani smo u prvih 10 mjeseci uvezli banana u vrijednosti 38,7 milijuna eura, što je gotovo petina ukupne vrijednosti uvezenog voća u Hrvatsku od 152,6 milijuna eura te 8% više u odnosu na isto razdoblje godinu prije.



Ljeti pada prodaja banana



– U asortimanu voća i povrća na hrvatskom tržištu banana ima udjel od čak 10 do 12% – ističe Vrcan. Neki tvrde kako potražnju za bananama u nas svake godine diktiraju jabuke. Ako su skuplje ili ih nema, uvozimo više banana, no Vrcan tvrdi da to nije točno. Zimi, kad nemamo puno izbora, naravno da se bolje prodaju banane, dok ljeti, kad prispije puno drugog sezonskog voća, njihova prodaja pada, objašnjava on.



Američki dobavljač banana Emil Serafino iz Exp Groupa za Fresh Fruit je izjavio kako su cijene banana predugo bile niske tako da će neizvjesnost oko proizvodnje, klimatske promjene i cjenovni šok mnoge prodrmati da shvate njihovu pravu vrijednost.