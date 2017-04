CERP hitno traži 44 mil. eura kredita da zatvori postojeći

Banci se kao instrument osiguranja nudi državno jamstvo, pet bjanko akceptiranih mjeni-ca i jedna obična zadužnica/Thinkstock

Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) do 24. travnja prikuplja ponude banaka za dugoročni kredit od 44 milijuna eura. Kredit je CERP-u potreban do kraja lipnja, a najkasnije do 28. srpnja, kako bi stigao isplatiti ranije ugovoreni kredit kod Erste&Steiermarkische banke, a koji na naplatu dospijeva u srpnju.

Povoljniji uvjeti

Novi kredit za koje je CERP prošli tjedan dobio odobrenje Upravnog vijeća na čelu s ministrom državne imovine Goranom Marićem, planira se uzeti na rok od tri godine, uz jednokratnu isplatu s 30. lipnjem 2020. i uz mogućnost prijevremenog povrata bez naknade za ranije podmirenje. Banci s kojom se zaključi ugovor o kreditiranju nudi se kao instrument osiguranja naplate državno jamstvo, pet bjanko akceptiranih mjenica, te jedna obična zadužnica.

Ključni kriterij za odabir ponude biti će najniža cijena. Kreditom se, kažu u CERP-u, želi iskoristiti trenutno povoljnije uvjete na tržištu u odnosu na dosadašnja zaduženja. Inače, kredit u srpnju jedini je koji na naplatu dolazi u 2017. Riječ je o kreditu koji je u visini od ukupno 50 milijuna eura podignut u Erste banci tijekom 2014., a za koji su već obavljene dvije prijevremene isplate.

Prijevremene isplate

Najprije je koncem prošle godine novcem od prodaje dionica iz državnog portfelja CERP platio 5 milijuna eura, a polovicom prošlog mjeseca plaćeno je još 1 milijun eura Erste banci. Time su umanjene mjesečne obveze koje CERP mjesečno plaća za kamate. Osim preostale glavnice po ovom kreditu, od 44 milijuna eura, CERP-u još preostaje podmiriti nekoliko kredita u narednim godinama.

Prije nedavne prijevremene isplate 1 milijun eura Erste banci, ukupan kreditni dug CERP-a bankama iznosio je 620 milijuna kuna, nakon što je, prema godišnjem financijskom izvješću CERP-a za 2016., obavljen povrat kratkoročnog kredita Erste banci sa 125 milijuna kuna, zatvoren dugoročni kredit kod Croatia banke u iznosu od 168 milijuna kuna, te su još obavljeni i prijevremeni povrati dijelova još dva dugoročna kredita koja CERP ima kod Erste banke u iznosima od po 5 milijuna eura, a prijevremeno je plaćeno i 32 milijuna kuna kredita Heta Asset Resolutionu.