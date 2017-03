Čelnike 11 naših tvrtki očekuje 30 švedskih gospodarstvenika

Tehnika je upravo otvorila švedsku podružnicu i već bi danas mogla sklopiti novi posao/M. Sušenj/PIXSELL

U sklopu posjete predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović Švedskoj, Hrvatska gospodarska komora danas u Göteborgu organizira Švedsko-hrvatski gospodarski forum.

Potpredsjednik HGK za međunarodne poslove i EU Želimir Kramarić održat će prezentaciju Hrvatska - vaš poslovni partner. Lani je hrvatski izvoz u Švedsku porastao 78,2 posto, a uvoz za 20,3 posto. Ukupna robna razmjena iznosi 255,7 mil. eura. U Švedsku je otišlo i gospodarsko izaslanstvu 11 hrvatskih tvrtki: Dalekovod, Institut IGH, Končar-Elektroindustrija, Monting, Mucić&Co, Radman grupa, Sorta grupa, Tehnika, TŽV Gredelj, Westinvest i Zagreb-Montaža grupa.

Dočekat će ih 30-ak zainteresiranih švedskih gospodarstvenika. Skup prate obostrana očekivanja u pogledu jačanja poslovne suradnje, izgledno je sklapanje novih poslova, a to već potvrđuju građevinari. Lanjskim ulaskom Tehnike na to tržište, tvrtka već ima nekoliko ugovorenih objekta, no sad osniva švedsku podružnicu i pregovora o novom poslu. Posrijedi je četvrti ugovor u Švedskoj, i doznajemo da postoji mogućnost da bude potpisan upravo - danas. Direktor Tehnike Zlatko Sirovec dodaje: "Time ćemo postići cilj da nam jedna četvrtina poslova bude u Švedskoj."

Zagreb - Montaža u Švedskoj već ima otvoreno predstavništvo. "Godinama smo aktivni na norveškom tržištu, gdje imamo dobra iskustva, pa smo nedavno otvorili predstavništvo i u Švedskoj", poručuju. Končar - EI već je godinama uspješno prisutan na tržištu Švedske i Skandinavije. "Švedska je u 2016. bila jedno od najznačajnijih tržišta. Vrijednost izvoza iznosila je više od 200 milijuna kuna, a odnosi se većinom na generatore i transformatore. Od ovog posjeta očekujemo proširenje suradnje na području energetike i transporta", rekla je Renata Godek, direktorica Marketinga i informiranja.

U delegaciji je i Stjepan Kunštek tehnički direktor Instituta IGH. "Nemamo aktivnih projekata na švedskom tržištu, pa namjeravamo na Forumu ostvariti susrete te otvoriti B2B razgovore s potencijalnim partnerima", kažu u IGH.Tvrtka Monting zainteresirana je za angažman u području strojarsko-montažnih radova u industrijskim postrojenjima. "Htjeli bismo se susreti s investitorima zainteresiranima za usluge naših zavarivača, cjevara ili ugovaranja poslova 'ključ u ruke', uključujući rukovodeći kadar", rekao nam je direktor Goran Brletić.