Bum zračnog prometa: Croatia Airlines i zračne luke oborili rekorde

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Hrvatske zračne luke i domaća nacionalna aviokompanija u travnju ove godine oborile su povijesne rekorde po broju putnika. Croatia Airlines tako je prošli mjesec prevezla 172.758 putnika, što je 16 posto više u odnosu na isti mjesec prošle godine i 14,2 posto više u odnosu na dosad rekordni travanj iz 2011.

Kroz Zračnu luku Franjo Tuđman, pak, u travnju ove godine prošlo je 280.790 putnika, što je gotovo 27.000 više nego u travnju 2018. Stoga će na najvećem hrvatskom aerodromu ovogodišnjeg milijuntog putnika dočekati pet dana ranije nego lani, odnosno 12. svibnja. Dubrovačka zračna luka, prema podacima za prošli mjesec, drži drugo mjesto po broju putnika među svim hrvatskim aerodromima.

Kroz Čilipe su tako u travnju prošla 210.803 putnika, 60-ak tisuća više nego u istom mjesecu prošle godine. Josip Paljetak iz Zračne luke Dubrovnik kaže da na tom aerodromu imaju inače najveći rast putnika u travnju i listopadu jer nekog većeg prostora za rast usred sezone više nemaju. Za ovogodišnji rast u travnju kaže da je rezultat čarter-letova koje su Dubrovnik povezali sa sjevernom Europom, odnosno Skandinavijom, Škotskom i sjevernom Njemačkom. Usto, u Dubrovniku je i Škoda organizirala veliki kongres, a u travnju je u tom gradu održan i skup Kina plus 16. Zračna luka Split prošlog je mjeseca zabilježila 156.381 putnika, 32.029 više nego u travnju 2018. godine. Kroz zadarski aerodrom prošlog su mjeseca prošla 74.434 putnika, 62,8 posto više nego u lanjskom travnju. S 27.986 putnika četvrti mjesec ove godine bio je vrlo uspješan i za Zračnu luku Pula koja je tako povećala broj putnika u odnosu na travanj prošle godine za desetak tisuća. Kroz ZL Rijeka prošli je mjesec, pak, prošlo 7696 putnika, 605 više nego u travnju prošle godine. ZL Osijek jedina je imala je pad broja putnika u travnju ove godine u odnosu na lanjskitravanj, i to sa 6554 na 5864 putnika.

U prva četiri mjeseca ove godine Croatia Airlines prevezao je 518.557 putnika, tri posto više nego u istom razdoblju lani. Kroz zračne luke Zagreb, Split, Dubrovnik, Zadar, Rijek, Pula i Osijek od siječnja do kraja travnja ove godine prošlo je 1,6 milijuna putnika, što je gotovo 200 tisuća više nego u prva četiri mjeseca 2018. Iz Hrvatske turističke zajednice već su ranije objavili da je tijekom ljetnog rasporeda letenja (od 31. ožujka do 27. listopada 2019.) prema Hrvatskoj uvedena 81 nova zračna linija, i to s 24 svjetska tržišta. A bum u zračnom prometu rezultat je i toga.