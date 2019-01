Bandić objasnio zašto je sljemenska žićara skuplja od one u Alpama

Foto: Sandra Šimunović / Pixsell

Slikovit je opet bio jučer gradonačelnik Milan Bandić obraćajući se na aktualcu SDP-ovu Mateju Mišiću, koji ga je pitao odakle će se namaknuti novac za žičaru ako on u proračunu za ovu godinu nije predviđen, javlja Večernji list.

U 2019., podsjetio je Mišić, za žičaru koja će se danas početi graditi planirano je 29 milijuna, dok je projekcija za 2020. godinu 50 milijuna kuna, što je ukupno još uvijek 300 milijuna manje od potrebnog da se dovrši. – Novac će biti osiguran u rebalansima – zaključio je Bandić, koji je jučer odlučio opravdati i navode da je zagrebačka žičara skuplja i od one koja vodi do Matterhorna pa je zastupnicima podijelio troškovnike u kojima uspoređuje te dvije trase do planinskih vrhova.

Naša je, ustvrdio je gradonačelnik, kilometar duža pa zato i, za razliku od one u Alpama koja košta 14 milijuna eura, ova ovdje stoji 15.