"Arbitraže su golem rizik što bi se  moglo pokazati kao velika katarza za naše društvo"

Makroekonomisti su, po opisu posla, umjereni optimisti. S rekordnim oporavkom, rastom izvoza i milijunima eura od turističke sezone, i dugoočekivanu štednju države, na prvi pogled brojke izgledaju sjajno. Hrvoje Stojić, direktor odjela ekonomskih istraživanja u Addiko banci, secira godinu na izmaku koju je obilježio pad Agrokora te što nas čeka u 2018. Reže li Vlada sama sebi granu na kojoj sjedi pumpanjem rashoda na vrhuncu ciklusa, jesmo li spremni za euro i imamo li šanse za dizanje rejtinga, između ostalog, otkriva u razgovoru za Poslovni dnevnik.

Realni godišnji rast u trećem kvartalu dosegnuo je 3,3 posto, rekordnu vrijednost u 10 godina. Je li to najviše što možemo očekivati?

Rast generiraju turizam te izvoz roba i ostalih usluga. Turizam ima efekt prelijevanja na potrošnju, no mislim da je veliko ostvarenje da je izvoz roba snažno porastao nakon ulaska u EU te da je odnedavno nadmašio devizne prihode od turizma.

Očekujem da ćemo ove godine rast izvoza mjeriti u visokim jednoznamenkastim brojkama, a rast BDP-a između 3 i 3,5 posto. Potonja je bila naša prognoza početkom godine, prije krize u Agrokoru, a pokazalo se kako su dominantno uvezeni pozitivni rizici ipak nadjačali negativne.

Unatoč dobrim rezultatima sezone i izvoza, efekti porezne reforme se ispuhuju, ekonomija će usporiti 2018?

Ne radi se o velikom usporavanju. Prema posljednjem konsenzusu, u 2018. očekuje se usporavanje prema 2,7-2,8 posto, dok mi vidimo nastavak rasta od oko 3%. Efekti reforme se ne ispuhuju, jer je rasterećenjem postignut trajni pozitivni učinak na potencijalnu stopu rasta. Treba imati na umu vrlo dinamičan SME segment koji generira radna mjesta, posluje sve profitabilnije i sve više investira. Očekujem da će se efekti u punom obujmu tek vidjeti iduće godine kad na snagu stupe sve odredbe. Niži porez na dobit od 12% pogodovat će više od 85% poduzetnika što će utjecati na dodatno poboljšanje profitabilnosti i ulaganja. Dok javni sektor apstinira od investicija unatoč projektima u najavi, puno malih poduzetnika investira kako bi proširili (izvozne) kapacitete i održali konkurentnost.

Iduće godine je rasplet Agrokora, ali nagodba je upitna na što upozoravaju MMF, EBRD,...

Ne gledam na to pesimistično. Neizvjesnost na domaćem terenu postoji, međutim svjetsko gospodarstvo će ubrzati, eurozona nastaviti rastom iznad dva posto, tri puta više od potencijalnog pa Hrvatska može računati na izuzetno jaku inozemnu potražnju. Pored rekordno niskih kratkoročnih kamata na eurskom tržištu, HNB nastavlja politiku izdašne likvidnosti, što s konkurencijom banaka može dovesti do daljnjeg pada kamatnih stopa na domaćem tržištu. Iduće godine pozitivan “halo” efekt donijet će dizanje rejtinga, najmanje za stupanj.

Iako još nećemo skočiti u investicijski rejting, u njega nas je već svrstalo tržište. Naši CDS-ovi su na razini Rumunjske koja ima investicijski rejting, smatram da je naš sigurno podcijenjen za stupanj. Agencije bi napokon trebale honorirati povratak solidnog rasta u uvjetima snažne konsolidacije te razduživanja privatnog sektora. Pad premije rizika i povećanje rejtinga stvaraju pozitivan efekt na investicije. Osim toga, u Doing Businessu Svjetske banke nije adekvatno vrednovana porezna reforma i vjerujem da ćemo na ljestvicama konkurentnosti iduće godine napredovati.

Što bi viši rejting značio za državu i u konačnici za gospodarstvo?

Premija na rizik bi mogla još malo pasti. Iako je u ‘spreadovima’ anticipirano podizanje rejtinga, dojam je kako zbog isticanja negativnih rizika, dio aktera ne očekuje reakciju agencija u dogledno vrijeme.

Jesu li negativni rizici za rast, poput Agrokora, arbitraža, pregovora sa sindikatima, ipak podcijenjeni? Govorimo o milijardama potencijalnih obveza kojih nema u proračunu.

Pravi negativni rizik koji bi imalo smisla isticati je ranije podizanje kamatnih stopa, da eurozona u dogledno vrijeme uspori, kao i da se materijaliziraju tamošnji politički rizici, no to nije u osnovnom scenariju. Kroz 2018. neće se podizati kamatna stopa, vidim to tek u 2019., a i kad počnu rasti, ‘normalizacija’ će biti postepena. Država je pravovremeno pristupila izdavanju obveznica za refinanciranje cestarskih dugova te sljedećim krugovima (re)financiranja. Situacija oko Agrokora raspetljavat će se u duljem roku, no restrukturiranje koncerna je s obzirom na njegovu poslovnu praksu možda najbolje što se Hrvatskoj moglo dogoditi, jer se kroz moguću promjenu vlasništva stvaraju uvjeti za snažniju i profitabilniju ekspanziju mnogih tvrtki.

Sindikati, pak, traže konvergenciju prema plaćama u privatnom sektoru, što je čista uravnilovka.

Mislim da bi se svi pregovori o daljnjem povećanju osnovice trebali vezati za početak reforme javne administracije, uključujući uređivanje sustava plaća u državnoj službi na temelju kompleksnosti te ispunjavanju ciljeva.

Treba poslati poruku da plaće ekspertnih radnih mjesta mogu porasti, ali i da je ovisno o tržišnim kretanjima te informatizaciji moguće i ukidanje nekih radnih mjesta, te da je mnogima potrebna edukacija da zadrže radna mjesta i obavljaju adekvatan servis poduzetnicima i građanima. Sve to moglo bi se dogoditi kad na vlast dođe netko tko je spreman izgubiti sljedeće izbore. Sad je ekonomija u dobrom stanju, no što ako rast za par godina bitno uspori? Naša potencijalna stopa rasta je ispod 2 posto, na tome se ne mogu financirati tolika prava bez povećanja deficita.

Komisija i MMF upozoravaju na pogoršanje strukturnog deficita.

Mislim da je prenaglašen pad nominalnog deficita, a pogoršanje strukturnog treba staviti u kontekst ranijeg snažnog pada i to po bržoj dinamici u odnosu na zahtijevano pravilima EK u trogodišnjoj strukturnoj prilagodbi. Hrvatska je i dalje u proceduri makroekonomskih ravnoteža, ima visok javni dug te subinvesticijski rejting, što znači da će morati raditi na realnoj prilagodbi, jačanju konkurentnosti te smanjenju strukturnog deficita.

Arbitraže su, s obzirom na potencijalne iznose, veliki rizik i izazov za javne financije. Gubici po osnovu tih sporova mogli bi se pokazati kao veća katarza za cijelo društvo.

Kritičari Vladu prozivaju da jaše na procikličkim prihodima, pumpajući rashode, umjesto da jača konsolidaciju ili rashode za razvoj.

Proračun drži vodu dok god gospodarstvo raste nominalno oko 4%, a cijena financiranja ostaje niska. Iako se unutar proračuna rade redistribucije ušteda, zdravstvo će s neplaćenim potraživanjima u 2018. ponovno biti problem, jer u sustavu nema većih strukturnih reformi.

Inače, u javnoj raspravi bi trebalo prezentirati nekoliko scenarija za proračun, primjerice što bi se dogodilo da kamate porastu ili eurozona uspori te procijeniti održivost financiranja stečenim pravima koja se opet počinju gomilati.

Je li Hrvatska spremna na euro? Uvođenje eura je ultimativni pokazatelj ambicioznosti ekonomskih politika. U ovom trenu ekonomija nije spremna, no važno je da raste politička volje za realnom prilagodbom i da se na tome u 3-5 godina ustraje neovisno tko je na vlasti. Mehanizmi Fiscal Compacta, mogu pomoći u artikuliranju reformi poput, poreza na nekretnine od kojeg se odustalo zbog pritiska (neinformirane) javnosti. Time se onemogućilo ispunjavanje nekih temeljnih ciljeva porezne reforme, od stvaranja uvjeta za daljnje rasterećenje dohotka, protucikličke stabilizacija proračunskih prihoda u recesiji te kvalitetnije preraspodjele dohotka i poreznog tereta između poduzetnika i radno-aktivnih s jedne, te rentijera s druge strane. Sve će ostati mrtvo slovo na papiru ne bude li stvarne spremnosti za reforme, i badava sve ako se ništa ne učini da konkurentnost privatnog sektora bude fokus nacionalnih interesa. Mi moramo prvenstveno promovirati uspjeh malih i srednjih poduzeća, jer njihov značaj rapidno raste kroz rast prihoda, izvoza, zaposlenosti te sve više profitabilnosti.

Bi li Hrvatska trebala po preporuci MMF-a jače srezati javni dug, da 2022. bude oko 60 posto?

Javni dug ove godine past će oko tri posto, ispod 80 posto BDP-a te nešto manje, oko 2,5% iduće. Naravno da bi bilo bolje brže smanjivati javni dug, ali onda je potrebna kombinacija reformi na rashodima proračuna te privatizacijskih prihoda.

Ne radi se samo o rezanju radi rezanja rashoda, već da, plastično rečeno, ranjive ekonomije sunčano vrijeme koriste za popravak krova, umjesto kad počne padati kiša.

Banke su se opekle s Agrokorom, uz val rezervacija, treći kvartal donio je postrožavanje kriterija odobravanja kredita. Može li se dogoditi značajniji pad zajmova gospodarstvu?

U trećem kvartalu pala su odobrenja, no ne vjerujem da bi moglo doći do stezanja aktivnosti, prvenstveno zbog konkurencije.

Veliku neizvjesnost predstavlja prijedlog ECB-a da bi se svi novi loši krediti trebali u potpunosti rezervirati. Iako je posljednji prijedlog srušen u Europskom parlamentu, smjer je jasan i to bi moglo imati implikacije na ponudu kredita. Dobro je da prodaje NPL-ova imaju veći utjecaj na kretanje loših kredita nego prirast novih pa očekujem da će se brojka spustiti prema 10 posto u srednjem roku. Trebalo bi napraviti analizu otpisa u 2017. za procjenu učinka i predočiti rezultate s preporukama radnoj skupini za izmjene Zakona o porezu na dobit, dohodak i dr. u cilju trajnog, jasnog i efikasnog postupka porezno priznatih otpisa.

Dobit banaka pala je 47 posto za prvih devet mjeseci na godišnjoj razini, što je s profitabilnošću?

Zbog rezervacija za Agrokor, na razini cijelog bankarskog sektora za cijelu 2017. treba očekivati veliki pad neto dobiti prije oporezivanja, no kumulativnog gubitka neće biti.

Neto kamatni prihod u poslovanju s pravnim osobama također mogao biti nešto niži jer na njega nakon izostanka kamatnih prihoda zbog pada portfelja vezanog za Agrokor i ekonomski povezane tvrtke sada još više djeluje konkurencija. Moguće je da se restrukturiranje Agrokora provede bez daljnjih većih negativnih implikacija na kreditni sustav, ali tek kad se to knjigovodstveno i revizijski potvrdi, vidjet ćemo efekt na rezultat i to vjerojatno u idućoj godini.v