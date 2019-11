Apsurdna situacija: Plenković nudi više no što je traženo!

Foto: Patrik Macek / Pixsell

Vlada i sindikati našli su se u prilično apsurdnoj situaciji – nakon više od 30 dana štrajka Vlada je ponudila više nego što su sindikati tražili, i to u prosjeku za 342 kune.



Štrajkaši su, međutim, i dalje nezadovoljni jer bi se povišica provela kroz povećanje osnovice, a ne koeficijenata. Na prosvjetnom su štrajku profitirale sve javne službe, jer će osnovica linearno rasti svima.



U tom grmu i leži zec, jer koeficijentima se postiže ili ne postiže element pravednosti, to jest da ljudi sa sličnom obrazovnom razinom i težinom posla budu slično plaćeni. Prosvjetari su dobili novac, no ne i moralnu zadovoljštinu, koja je s vremenom iskočila u prvi plan.



- Prosječna plaća nastavnika/učitelja sada iznosi 7291 kunu neto



- Što sadrži najnovija ponuda Vlade: 8139



- Kroz povećanje osnovice do kraja 2020. plaća nastavnika/učitelja narasla bi na 8139 kuna



Što traže sindikati:



- Povećanjem koeficijenata od 6,11% prosječna plaća raste na 7793 kune



- Proizlazi da kroz rast osnovice Vlada nudi 342 kune više nego što sindikati traže povećanjem koeficijenata.



*uračunate i sve porezne promjene od 1. siječnja 2020.