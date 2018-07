FOTO: Andabak ulaže 55 milijuna eura u novi hotel, Boljani se bune

FOTO: Press

Najveći brački hotelijer, Jako Andabak, koji u svom portfelju pod brendom Bluesun ima tvrtku Hoteli Zlatni rat , u suradnji s njemačkim turoperatorom TUI u Bolu namjerava porušiti hotel Borak kapaciteta 278 postelja i sagraditi novi, pod nazivom Magic life. Bluesun se ozbiljno priprema za početak radova na 55 milijuna eura vrijednom projektu. U Borku su već obustavili buking nakon 1. listopada, vjerujući do će do tada dobiti sve dozvole te početi s uklanjanjem postojećeg hotela, otvorenog 1976., i gradnjom novog. Bude li sve išlo po planu, Magic life će biti otvoren u svibnju 2020.

Zbog tog se projekta, koji nazivaju megalomanskim, dio Boljana pobunio, a njihovi su se stavovi mogli čuti na javnoj raspravi održanoj pod nazivom Projekt Borak – sumrak našeg Bola i pod geslom „spriječimo katastrofu“. Organizatori, Udruga za bolji Bol, Pokret otoka i Inicijativa mladih Bol, tvrde da se gradi „1200 all inclusive ležaja u mastodontu od 25 metara visine, umjesto dosadašnjih 16 metara“ i "lukobran za katamaran iz Zračne luke Split", a plaše se i da će Andabak privatizirati plažu ispred hotela.

"Želimo reći Boljanima kako nije riječ samo o običnoj adaptaciji dotrajalog hotela Borak. Naš je turizam došao do svog maksimuma i teško će podnijeti takav pritisak novih tisuću gostiju. Umjesto sadašnja četiri, hotel će imati i do sedam katova. Zauzvrat Bol dobiva samo 15 milijuna kuna komunalnog doprinosa, koje će ionako biti utrošene na potrebe tog projekta. Ne treba nam taj veliki kruzer, usidren u šumi. Takva pozicija, s pogledom na Zlatni rat, zaslužuje Hilton, a ne TUI s all inclusive publikom", rekla je Ana Marija Botteri, predsjednica Udruge za bolji Bol.

Na tribini se čulo kako u Bolu ne trebaju ni nova radna mjesta, jer u sezoni ionako kronično nedostaje radne snage. Upozoravalo se i na moguće redukcije vode, kao i na štetnost najavljenog desalinizatora.

Jako Andabak tvrdi kako je cijela priča prenapuhana.

„Ti ljudi nemaju dovoljno informacija. Za početak, nije riječ o 1200 već o 920 ležajeva, dakle 642 više nego dosad. Što se tiče zapošljavanja, stari Borak imao je 60 ljudi, a u novom će ih biti oko 250. I nisu to samo sezonski poslovi, jer nam TUI - inače najveća turistička agencija na svijetu, s gostima najveće platežne moći - garantira 85-postotnu popunjenost hotela 182 dana godišnje, što znači da će se raditi deset mjeseci, de facto cijelu godinu. To neće biti samo all inclusive program, već jedan potpuno novi, fleksibilni proizvod, gdje gost sam izabire želi li samo noćenje s doručkom, polupansion, puni pansion… Planiramo da hotel ima kvalitetu pet zvjezdica. Kod našeg projekta nije glavni benefit izravna financijska korist za općinu Bol, nego činjenica što dovodimo goste značajno veće platežne moći nego što su dosad bili. To međutim iziskuje prenamjenu cijelog mjesta i podizanje kvalitete destinacije, jer će gosti izlaziti u mjesto i tražiti neke nove usluge i višu kvalitetu. Čini mi se da Bol u zadnje vrijeme stagnira i pitanje je da li je spreman na takve goste“, kaže Andabak.

Dodaje kako se Bol zadnjih godina previše okrenuo apartmanima, što je po njemu potpuno krivi smjer. Bol je ranije imao nekoliko stotina hotelskih soba više nego što danas ima.

Poriče namjeru izgradnje mula za prihvat katamarana i za to nudi logično objašnjenje - aerodrom na Braču se proširuje, pa više nema rezona da gosti dolaze na otok preko splitske zračne luke i tamo se ukrcavaju na brod. "Doduše, u sklopu uređenja plaže postavit ćemo u more pontone, ali oni će služiti samo za neke sportske aktivnost, sunčanje, možda i večere“, dodaje Andabak.

Dio Boljana pribojava se upravo termina „uređenje plaže“, jer se pribojavaju da bi ih hotelijer u narednom koraku mogao koncesionirati, a njima onemogućiti pristup. "Moći ćemo na kupanje samo na plažu za pse, jer jedino ona nije uređena“, kažu neki od njih.

Andabak tvrdi kako nema šanse da zatvori pristup bilo kojoj plaži. „Želimo upravljati plažom kako bi ona bila kvalitetnija, ali sigurno neće biti zatvorena, jer za takvo što nema ni mogućnosti niti potrebe. Uređena plaža ima veći kapacitet prihvata gostiju, a njih možda bude i manje nego dosad - ubuduće će nam dolaziti puno Engleza, koji nisu toliko skloni kupanju u moru, pa gradimo tri ili četiri ogromna bazena".

Najviše ga je razljutila tvrdnja izrečena prilikom javne rasprave kako, iako po prostornom planu županije najmanje 40 posto građevne čestice mora otpadati na zelenilo, investitor taj udjel navodno svodi na tek 20 posto, a da to maskira uključivanjem obližnjih teniskih terena u zonu. "Projekt novog hotela Borak zapravo predviđa izgrađenost građevne čestice od oko 80 posto. Novi će objekt prekriti čitavu građevinsku parcelu", tvrde bolski aktivisti. „Tu nema istine, jer za izradu bilo kojeg prostornog plana postoje i zakoni i nadležna županijska tijela. Mi planiramo graditi manje od zakonskog maksimuma“, odgovara im Andabak.

Kako bi mogao sagraditi novi hotel, koji toliko premašuju kapacitet onog starog, Andabak treba građevinsku dozvolu, te novi urbanistički plan uređenja (UPU) i prostorni plan (PPUO) za područje Borak- Potočine (tzv. zona Bluesun). „To je izrugivanje s procedurom donošenja prostornih planova! Prvo je investitor napravio projekt, temeljem njega se radi UPU i na kraju se mijenja prostorni plan uređenja općine“, komentira Ana Marija Botteri.

Njezin kolega Josip Bačić iz Pokreta Otoka kritizira što je „vijećnike o projektu informirao jedino investitor". Brine ga što bi, kaže, uz Bonacu i Bretanidu, ovako i treći od četiri velika bolska hotela bio all inclusive . "Od takvih lokalna zajednica nema nikakvu korist, nego samo dodatno opterećenje ionako pretrpanih plaža, ali i infrastrukture koja je pred kolapsom. Uključimo li i privatni smještaj, Bol već ima barem 15.000 ležajeva, a bit će ih i više kad se obnove hoteli Bijela Kuća i Park. Ovakav projekt širenja hotela Borak bi trajno definirao bolski turizam kao masovni, te bi u pitanje bila dovedena egzistencija mnogih Boljana koji samo zahvaljujući iznajmljivanju privatnog smještaja opstaju u jednoj od najskupljih općina za život u Hrvatskoj”, veli Bačić.



Ne žele "mastodonta": općinski vijećnik Tonći Kukoč Bager, Ana Marija Botteri (Udruga za bolji Bol), Josip Bačić (Pokret otoka), vijećnica Nataša Paleka Jakšić

Andabak za projekt novog hotela treba građevinsku dozvolu, te novi urbanistički plan uređenja (UPU) i prostorni plan (PPUO) za područje Borak- Potočine (zona Bluesun). Odluku o planovima donosi Općinsko vijeće Bola, u kojem je 11 vijećnika, a neki rade u Bluesunu.

„Neću se ljutiti ako neki od mojih zaposlenika glasaju protiv onoga što ja mislim da bi bilo najpametnije. Svi oni imaju pravo misliti drugačije - neka sami odluče što je najbolje za Bol. Nema pritisaka, niti će ih biti. Nikome se ništa neće desiti, pa taman da zbog njegovog glasa cijeli projekt propadne. Isto tako, niti oni koji podrže projekt neće ništa brže napredovati u mojoj firmi“, kaže Andabak.

To nam potvrđuje i vijećnik Tonći Buljan, jedan od onih koji su zaposleni u Bluesunu- kaže da nije bilo pritisaka u vezi glasanja. Štoviše, on otvoreno najavljuje da neće podržati predloženi plan za Borak. „Ja ne mogu glasati za takav projekt, jer mislim da treba usuglasiti interese svih strana. Bolu nedostaju boutique hoteli, a sami broj kreveta ne podiže kvalitetu. Razgovarao sam s još nekim vijećnicima zaposlenim u Bluesunu i zaključili smo da će svatko glasati po svojoj savjesti, jer nije nas firma postavila u općinsko vijeće, nego građani. Svi mi nastavljamo živjeti u Bolu i zato moramo dobro razmisliti. Sjednice općinskog vijeća su javne, a sada ćemo dodatno tražiti i da naše izjašnjavanje o području Borak-Potočine bude poimenično, kako bi se kasnije točno znalo što je tko rekao“, kaže Buljan.