Američki portal objavio popis najmoćnijih zemalja, Srbija daleko ispred Hrvatske

Foto: Josip Regović / Pixsell

Američki portal objavio je popis najmoćnijih zemalja na svijetu, na kojem se na prvom mjestu nalazi SAD, dok je Hrvatska na 75. mjestu.



Kako navodi portal U.S. News & World Report, poznat po kontroverznim popisima najboljih koledža i bolnica, popis najboljih zemalja sastavljen je na temelju ispitivanja više od 20.000 ljudi iz četiri regije.



U okviru popisa najboljih zemalja, objavljen je i podpopis najmoćnijih država na temelju pet odrednica - vođa, gospodarski utjecaj, politički utjecaj, međunarodni savezi i snaga vojske.



Prvih devet najsnažnijih zemalja isto je kao i prošle godine. Na prvom mjestu je SAD, opisan kao najveće gospodarstvo na svijetu i zemlja s najvećim vojnim proračunom.



Slijede Rusija i Kina, koje su također u vrhu po potrošnji na vojsku. Zatim su tu europske sile - Njemačka, Velika Britanija, Francuska.



Na sedmom mjestu je Japan, a slijede ga Izrael, Saudijska Arabija i Južna Koreja, koja je skočila s prošlogodišnjeg 11. mjesta.



Za jedno mjesto skočila je i - Hrvatska. I to sa 76. na 75. od ukupno 80 mjesta.



- Hrvatska se našla na raskrižju velikih povijesnih pokreta na Istoku i Zapadu. Ove političke promjene oblikovale su njezine današnje jedinstvene granice, koje okružuju BiH u središnjoj Europi i šire se uz Jadransko more preko puta Italije. Prekrasna sredozemna obala prelazi u oštre Dinaride i plodne ravnice Dunava - piše ovaj portal o Hrvatskoj.



Od naših susjeda Slovenija je 78., Mađarska 71., dok je Srbija na dosta visokom 52. mjestu.