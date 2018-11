Alarmantno: Zaposleno 100.000 mladih manje nego prije deset godina

Foto: Filip Kos / Pixsell

U nedostatku mladih radnika, hrvatske se tvrtke i institucije sve više okreću starijoj populaciji. Brojke su neumoljive i pokazuju da je u proteklih deset godina Hrvatska izgubila oko 127 tisuća mladih ljudi u dobi do 29 godina, što odgovara broju stanovnika grada kao što je Rijeka. Takvo smanjenje broja mladih ljudi prelilo se i na tržište rada, odnosno dobnu strukturu zaposlenih radnika. U deset godina broj zaposlenih u Hrvatskoj smanjio se za 122.419 osoba, mjereno brojem osiguranika prijavljenih u mirovinska osiguranja, piše Večernji list.

Većina tog gubitka odnosi se na skupinu najmlađih radnika do 29 godina, kojih je na kraju 2017. godine bilo zaposleno 104 tisuće manje nego što ih je radilo 2007. godine. Preostali manjak nalazi se u sljedećoj dobnoj skupini od 30 do 34 godine. Nakon što je hrvatsko gospodarstvo izašlo iz recesije, prije četiri godine, ukupan broj osiguranika povećao se za 95 tisuća, na približno 1,45 milijuna osoba. No, Darko Oračić, analitičar Zavoda za zapošljavanje podsjeća da se broj zaposlenih u dobnoj skupini od 25 do 34 godine i dalje smanjuje.