Ako autom godišnje prelazite više od 10.000 kilometara, čeka vas novo poskupljenje

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode namjerava Vladi predložiti povećanje ekološke naknade za osobna vozila koja godišnje prijeđu više od 10.000 kilometara, i to od 15 do 40 kuna godišnje ovisno o prijeđenoj kilometraži i količini ispuštenih emisija ugljikovog dioksida.

Ako Vlada usvoji taj prijedlog, ekološka naknada za osobna vozila povećala bi se samo za vozila čiji vlasnici godišnje prijeđu više od 10.000 kilometara, rekli su Hini u Ministarstvu.

Za vozila čiji vlasnici godišnje prijeđu od 10.000 do 20.000 kilometara naknada bi se u prosjeku povećala za 15 kuna, za one koji prijeđu od 20.000 do 30.000 kilometara porasla bi za 30 kuna godišnje, a one iznad 30.000 kilometara naknada bi poskupjela za 40 kuna godišnje.

U Ministarstvu ističu da osobna vozila u Hrvatskoj godišnje prosječno prijeđu 12.000 kilometara, a 75 posto osobnih vozila je ispod granice od 20.000 prijeđenih kilometara. Također kažu kako se predloženim izmjenama uspostavlja pravedniji model izračuna uz uvažavanje temeljnog načela zaštite okoliša - "onečišćivač plaća".

Riječ je o prijedlogu izmjene Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon.

U Ministarstvu ističu da je cilj izmjene uredbe smanjenje emisije ugljikovog dioksida i povećanje broja vozila s manje od 90 ili 100 grama ugljikovog dioksida po kilometru. Ta su vozila do pred koju godinu bila izuzetak, a danas su pravilo, kažu u Ministarstvu.