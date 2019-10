A1 Hrvatska napravio novi tip trgovine i planira je utrostručiti

Prva trgovina nove vrste uređena u filmskom studiju

U vrijeme dok se klasične trgovine digitalno transformiraju tako da se gase i zamjenjuju internetskim i mobilnim trgovinama, pretvaraju u kafiće i lounge barove ili im se pak ponuda proširuje unedogled, pojavila se i alternativa. Telekom A1 Hrvatska u utorak je službeno predstavio svoju prvu virtualnu trgovinu A1 Virtual Shop.

Potiho do uspjeha

Nova trgovina mješavina je fizičke trgovine, telesalesa i internetske trgovine. Ima od svega po nešto, a ne spada u nijednu od tih kategorija. Drugim riječima, u mnogo je elemenata već viđena, odnosno ne bi trebala biti neka "velika" inovacija. Međutim, A1 Virtual Shop prva je usluga ikad koju je taj telekom službeno plasirao na tržište nakon samo dva tjedna testiranja.

Ivana Marković, glavna direktorica za segment privatnih korisnika A1 Hrvatske, kaže da se nisu nadali da će ta usluga imati takav odjek na tržištu.

"Posljednja dva tjedna potiho smo je testirali preko našeg web sajta, znači samo smo otvorili tu mogućnost, nismo nikome ništa o tome rekli, a korisnici su tu uslugu tako prihvatili da već sada ta trgovina ima prodajni rezultat na nivou našeg manjeg prodajnog mjesta", kaže Marković.

Skender Jeftinije je graditi virtualne trgovine nego one u fizičkom svijetu.

Pojašnjava da je učinak A1 Virtual Shopa čak usporediv s polovicom prometa koji generira prosječan A1 Centar, znači prestižno prodajno mjesto kakvo primjerice operater ima u Gajevoj ulici u strogom centru Zagreba. Ivan Skender, glavni direktor za transformaciju poslovanja, ljudske potencijale i korporativne komunikacije A1 Hrvatska kaže da je nešto slično prije godinu dana ponudila jedna banka.

Pronašli smo, riječ je o Addiko banci. Usluga se sastoji od mogućnosti da video pozivom možete obaviti posao za koji biste inače išli u poslovnicu. U osnovi, vrlo slično je sada ponudio i A1 Hrvatska.

Prodavač ne vidi kupca

No, operater je napravio jednu malu, ali čini se za korisnike važnu izmjenu. Prodavač u ovoj virtualnoj trgovini ne vidi kupca. "Omogućili smo kupcu da vidi prodavača, da mu on može pokazati sve što se nalazi u trgovini koja je ista kao svako naše prodajno mjesto i da može s njim razgovarati, ali prodavač s druge strane ne vidi korisnika već ga samo čuje, i to se pokazalo ključnim", kaže Skender.

Otkrio je da su prvu ovakvu trgovinu napravili u svojevrsnom filmskom studiju koji imaju Hondlovoj ulici u Zagrebu i da trenutačno imaju tri prodavača koji rade radnim danom od 10 do 22 sata.

"Zbog potražnje ćemo utrostručiti kapacitete, vjerojatno i produljiti radno vrijeme te uvesti druge inovacije, a nije isključeno da ovo možda postane prijedlog modela transformacije naših prodajnih centara s obzirom na to da se tako potencijalno može povećati njihova efikasnost", zaključuje Skender.