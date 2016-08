Hrvatska od početka godine iz EU fondova povukla 5 milijardi kuna

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova izvijestilo je u petak da je Hrvatska ove godine iz EU fondova povukla oko 5 milijardi kuna te da je 3 milijarde kuna u plusu s obzirom na uplaćena sredstva u europski proračun.

Prenoseći podatke Ministarstva financija, iz Ministarstva regionalnog razvoja ističu da je RH dosad ove godine iz EU fondova povukla 662 milijuna eura, odnosno oko 5 milijardi kuna, od čega je većina usmjerena na projekte iz područja prometa i zaštite okoliša, razvoja poduzetništva, ulaganja u obnovu studentskih domova, projekte znanstvenih institucija te kulturne baštine i druge.

Komentirajući to velikim uspjehom u odnosu na prethodne godine, iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU-a iznose podatke da je Hrvatska u 2015. iz EU fondova povukla 558 milijuna eura, a u godini prije (2014.) 548 milijuna eura.

"Od ulaska u EU 2013. Hrvatska je svake godine do sada iz EU fondova povlačila tek neznatno veći iznos od onoga kojeg je uplaćivala, a sadašnji rezultat pokazatelj je dobrog dosadašnjeg rada i naznaka da će se to promijeniti te da će iskorištenost fondova značajno porasti i time potaknuti investicije i gospodarski oporavak", ističu iz Ministarstva regionalnog razvoja ocjenjujući da je to njihov i uspjeh ostalih tijela u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova.

Povodom toga, ministar regionalnog razvoja Tomislav Tolušić poručio je "mi ne pričamo puno, ali i dalje puno radimo. Trenutno smo 3 milijarde kuna u plusu, s obzirom na uplaćena sredstva. Hrvatska može i mora jedino naprijed. Ovo je zajednički uspjeh svih nas i još jedan korak bliže ostvarenju cilja kojeg smo si zacrtali početkom godine".

Iznoseći kako je Hrvatska već neko vrijeme na začelju EU-a kada je u pitanju povlačenje EU sredstava, ističe se da je ministar Tolušić već početkom mandata odlučno krenuo u provođenje reformi i uspostavu što učinkovitijeg sustava koji je omogućio pozitivne rezultate u ovako kratkom vremenskom razdoblju.

"Neke od važnijih promjena u 2016., koje su pridonijele ovom uspjehu zasigurno su pojednostavljenje sustava i procedura EU fondova, uspostavljanje Baze projekata, jačanje administrativnih kapaciteta, koordinacija tijela u Sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima te koordinacija županija i regionalnih razvojnih agencija", navode iz Ministarstva.

Kažu i da je pojednostavljenje procedura utjecalo i na uspjeh Ministarstva poduzetništva i obrta, koje je u 2015. donijelo svega osam odluka o financiranju u ukupnom iznosu od 29,15 milijuna kuna, dok je u ovoj godini donijelo 36 odluka o financiranju u ukupnom iznosu od 195,75 milijuna kuna, pri čemu se odluke o financiranju odnose na natječaje za razdoblje 2014. – 2020.