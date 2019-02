Zagrebački Q Software otvorio ured u New Yorku

Foto: Žarko Bašić / Pixsell

Zagrebačka IT tvrtka Q Software, jedna od najbrže rastućih IT kompanija u Europi prema Deloitteu, od početka ove godine posluje i na novoj lokaciji. Svoj šesti globalni ured otvorili su u New Yorku, digitalnom hubu istočne obale Sjedinjenih Američkih Država. Ured se nalazi u središtu New Yorka, točnije na Manhattanu, a osim te lokacije Q posluje još i iz Züricha, Osla, Belfasta, Los Angelesa te Zagreba, gdje se nalazi sjedište kompanije.

Ključna osoba i voditelj novog ureda je Mick de Meijer, bivši izvršni direktor više marketinških agencija te osoba sa snažnim iskustvom u projektnom managementu i razvoju poslovanja. U svom dvanaestogodišnjem radu, Mick je uspješno savjetovao više od 100 kompanija te direktno radio s brandovima kao što su Victoria's Secret, Trojan ili Heinz.

Q je do sada pomogao brojnim američkim kompanijama u njihovom tehnološkom razvoju, od kojih svakako treba izdvojiti kompanije kao što su United States Postal Services, Facebook, Walmart te Coca-Cola. Za njih su radili različita rješenja, od gejmifikacije procesa zapošljavanja do sustava koje zaposlenici koriste u svakodnevnom poslu.