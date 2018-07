Bolji od Kineza i Indijaca: Ventili OMV Indoila u europskim su tvornicama i na naftnim platformama

Najveći su proizvođač ventila u srednjoj i jugoistočnoj Europi /Igor Šoban/PIXSELL

Zagrebačka tvrtka OMV Indoil je manje poznata široj javnosti u Hrvatskoj, no zato za nju itekako znaju u europskoj procesnoj industriji, od industrije nafte i plina, energetike, petrokemije, farmacije, prehrambene industrije itd.

Eksponencijalni rast izvoza

Iako nosi ime kao i austrijska naftna kompanija OMV koja je do prije koju godinu maloprodajno djelovala u Hrvatskoj, da bi potom svoje crpke prodala Croduxu, nema nikakve veze s njima. Štoviše, kako nam kažu u samom OMV Indoilu, njihova tvrtka je nastala 1990., a ime je dobila po početnim slovima imena svojih osnivača. Kad je austrijski OMV (koji se do 1994. zvao ÖMV - Österreichische Mineralölverwaltung) došao sredinom 1990-ih u Hrvatsku, zapravo je morao tražiti odobrenje OMV Indoila da bi se u našoj zemlji mogao registrirati pod ovim imenom.

Danas je OMV Indoil najveći regionalni proizvođač industrijskih ventila. Ima sjedište i proizvodni pogon u Zagrebu, a 2007. su se proširili i na BiH kada je kupljena Energoinvestova tvrtka Armature Čapljina. Grupa danas ukupno zapošljava 110 ljudi, od čega njih 70-ak u Zagrebu. Lani su ostvarili 71 milijun kuna prihoda, a ove godine očekuju daljnji rast prihoda i poslovanja osobito na izvoznim tržištima. Kako pojašnjava Stipe Miličević, predsjednik Uprave OMV Indoila, od ulaska u EU ostvaruju eksponencijalni rast izvoza.

"U 2013. nam je izvoz iznosio 1,5 milijuna kuna, da bi lani bio 24 milijuna, a ove godine očekujemo i do 35 milijuna kuna prihoda. Trenutačno više od 30% prihoda ostvarujemo u izvozu, no u budućnosti bi to trebalo biti puno više. Generalno naši dugoročni poslovni ciljevi jesu da nam prihodi u idućih nekoliko godina dosegnu 20-ak milijuna eura te da ostanu stabilni na toj razini, naravno većina rasta bi došla na inozemnim tržištima. Što se tiče investicija, bez stalnih ulaganja u opremu i kadrove ne bi bilo moguće postići ovakve rezultate, godišnje ulažemo u prosjeku od 2,5 do 3,5 milijuna kuna u strojeve i opremu", kaže Miličević.

60 mlrd. dolara vrijedno je globalno tržište industrijskim ventilima

Ističe da njihove ventile koriste gotovo sve najveće europske tvrtke u energetskom sektoru. Globalno tržište ventila vrijedi oko 60 milijardi dolara, a veći dio toga kolača otpada na nekoliko velikih globalnih kompanija. Osim EU, zanimljiva su im tržišta zemlje ZND-a (ex-SSSR), dok im je američko tržište zanimljivo, ali logistički dosta udaljeno, a bliskoistočno tržište je pak dosta orijentirano na Kinu i Indiju.

Strogi standardi

Tržište je diferencirano tako da se ventili koji su manje zahtjevni i koji se rade u velikim serijama rade u Kini i Indiji, a oni tehnološki zahtjevniji gdje se traži visoka razina sigurnosti i kvalitete se ipak rade u Europi i Americi.

"Ovo je vrlo zahtjevna industrija koja je visoko standardizirana i certificirana, s ogromnim naglaskom na sigurnost i kvalitetu, te se zahtjeva striktno poštivanje svih propisanih standarda i certifikata. Prije nego ozbiljni naručitelj nešto kupi od vas, radi dubinsku analizu tvrtke, a što potraje i tjednima. Kad se uvjeri da poštujete sve standarde kvalitete u proizvodnji, ako imate sve definirane procedure u svim poslovnim procesima, ako poštujete najviše ekološke standarde kao i standarde u zaštiti radnika i opreme te sigurnosne standarde, tek onda se upuštaju u konkretne pregovore", kaže Miličević.