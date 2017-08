FOTO: U Croatiji Airlines imaju odgovor na najavljeni štrajk osoblja

Foto: Žarko Bašić / Pixsell

Zbog najave štrajka osoblja, iz Croatia Airlinesa danas su poručili kako u tom slučaju planiraju iznajmiti zrakoplove s osobljem kako bi se promet mogao neometano odvijati.

Kako piše Večernji list, do najave štrajka došlo je zbog nepotpisivanja novog kolektivnog ugovora budući da je prošli trajao do kraja prošle godine. Krešimir Kučko, predsjednik Uprave CA rekao je kako su u novom kolektivnom ugovoru predvidjeli povećanje plaća, a neki sindikati su prihvatili taj ugovor. Tvrdi kako su već u studenom prošle godine pozvali sindikate na pregovore oko novog kolektivnog ugovora koji je vrijedio do kraja prosinca prošle godine.

- Tek u travnju su započeli pregovori sa sindikatom ORCA koji su imali 150 zahtjeva koji bi, ako bi bili prihvaćeni, značili oko 50 milijuna kuna godišnje za plaće - kazao je Krešimir Kučko.

Smatra da su uvjeti dobri i da nema razloga za štrajk u jeku sezone, a najavio je i kako će iznajmiti zrakoplove s osobljem kako ne bi pao promet i kako putnicima ne bi propao godišnji odmor.