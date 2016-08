Todorić na velika vrata ulazi u crnogorski turizam

FOTO: Press

Danas je u Dobrim Vodama, u općini Bar u Crnoj Gori potpisan Ugovor o Upravljanju između društva Karisma Adriatic i resorta „Ruža Vjetrova“. Ugovor o upravljanju potpisao je Veljko Ostojić , direktor društva Karisma Adriatic, te Jovo Milić ispred resorta „Ruža Vjetrova“ kao izvršni direktor. Ovim ugovorom Karisma Adriatic, koja je u suvlasništvu Agrokora, preuzima od 2017. godine upravljanje nad resortom Ruža Vjetrova, standarda 4*.

„Potpisom ovog ugovora Karisma Adriatic širi svoje poslovanje nakon Hrvatske i na Crnu Goru. To je dio našeg jasnog cilja da u narednom razdoblju u svom portfelju imamo 5.000 soba. Zahvalio bi vodstvu Ruže Vjetrova što su prepoznali kvalitetu koju svojim međunarodnim iskustvom i znanjem donosi grupacija Karisma Adriatic, te iskreno vjerujem da ćemo potpisom ovog ugovora zajedno napraviti još jedan iskorak da se ne samo ovaj resort, nego i cjelokupno regija kvalitetnije pozicionira na svjetskoj turističkoj karti.“ istaknuo je Ostojić.

Resort "Ruža Vjetrova" nalazi se na prostoru od 40.000 m², a raspolaže s 106 soba i apartmana, 2 bazena, 2 restorana i 2 bara, 2 teniska terena te dječijim igralištem i mini-zoo vrtom, 500 ležaljki okruženo netaknutom prirodom. U planu su i daljnje investicije i širenje kapaciteta za sezonu 2018.

Također potpisan je i ugovor s francuskim turoperaterom Look Voyages, na razdoblje od 3 godine s opcijom produženja ugovora na dodatne 2 godine. "Navedenim ugovorom osigurava se visoka popunjenost Ruže Vjetrova te produžuje razdoblje poslovanja resorta. Look Voyages prepoznatljiv je na tržištu sa svojim proizvodom “Club Lookea”, a kojega karakterizira fokusiranost na obitelji (family resorts) i all-inclusive usluga, uz bogatu ponudu aktivnosti i zabave s posebnim naglaskom na djecu. Club Lookea posluje u ukupno 44 hotela diljem svijeta od Europe, Afrike, Azije do Karipskih otoka", kažu u Karismi.

Karisma Adriatic u svom portfelju u Hrvatskoj ima 3 couples resorta na području Dubrovnika i Makarske, a s ovim resortom širi svoju ponudu i na obiteljske resorte. Uz to u tijeku je priprema kompletne rekonstrukcije Hotela Plat kao najveća investicija Karisme Adriatic, kojom će se ponuda Dubrovačke regije obogatiti za više od 500 soba standarda 5*, najavio je Ostojić i dodao da Karisma Adriatic u svom poslovanju uvijek stavlja naglasak na odgovornost prema lokalnom stanovništvu i suradnji sa lokalnom zajednicom.