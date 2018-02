Tehnika zbog Agrokora u minusu, a sad joj prijeti stečaj

Foto: Davor Puklavec / Pixsell

Oporavak graditeljstva je polagan i nedovoljan za velike tvrtke u sektoru, a kad se tome doda i činjenica da su mnoga potraživanja ostala nenaplaćena zbog krize u Agrokoru jasno je da je i Tehnika, jedna od tvrtki koja je najdulje odolijevala problemima u svom sektoru našla u problemu.



Zbog duga od pedesetak milijuna kuna građevinska tvrtka Zagorje Tehnobeton predala je zahtjev za pokretanje stečajnog postupka nad Tehnikom krajem siječnja. Tako Zagorje beton pokušava naplatiti svoja potraživanja, iako je saznajemo od upućenih izvora, dogovor itekako moguć.



Izvansudska nagodba



Tehnika posluje relativno dobro, iako joj je račun prošlog tjedna bio u blokadi, ali jedna je od tvrtki koja ima novih poslova i koja na tržištu uspijeva odoljeti udarima slabe građevinske aktivnosti. Zagrebačko tržište nekretnina se oporavlja, a na njemu Tehnika igra važnu ulogu, naročito u premium segmentu tržišta na kojem i ima najviše interesa kupaca. Zato se i Zagorje Tehnobeton nada dogovoru o namiri potraživanja izvan sudskog postupka, ali je u zaštitu svojih interesa moralo pokrenuti postupak. Vijest o zahtjevu za pokretanje stečaja za Tehniku dolazi u najgorem trenutku. Tvrtka je zbog otpisa koje je bila prisiljena izvršiti zbog Agrokora prijavila ogroman gubitak koji se popeo na 141,8 milijun kuna za prošlu godinu. Na negativan rezultat poslovanja posebno je utjecao otpis potraživanja od društava u sustavu koncerna Agrokor, a koliko je moguće utvrditi na temelju priznatih tražbina Tehnika d.d. raznim je tvrtkama koncerna prijavila tražbine veće od 55 milijuna kuna. Kako se navodi uz izvještaje objavljene na Zagrebačkoj burzi na rezultat su negativno utjecale i promjene ugovornih uvjeta ugovora o najmu između društava u sustavu koncerna Agrokor i društava kćeri Tehnike d.d. – Na negativni rezultat poslovanja tvrtke posebno je utjecalo usklađenje odnosno otpis potraživanja od društava u sustavu koncerna Agrokor te prekidi realizacije određenih ugovora, od kojih je svakako najznačajniji prekid ugovora o prodaji društva kćeri Zagreb trend – izjavili su u tvrtki.



Rezervacije 105 milijuna kuna



Na početku 2017. u Tehnici su planirali dobit od 19 milijuna kuna, no tijekom godine su smanjili očekivanja o neto dobiti uslijed smanjenja osnovne realizacije, nedovoljne popunjenosti kapaciteta, posebice u prvom tromjesečju, zatim u smanjenju marži za radove po ugovorima za poznatog investitora te zbog internih problema i slabosti same kompanije. Zato su očekivali rezultat poslovanja oko nule, ali pod utjecajem lex Agrokora i to se izjalovilo i kompanija je suočena s velikim minusom.



Tehnika je u dvanaest mjeseci ostvarila prihode od 610 milijuna kuna ili 81,7 milijuna eura, što je 0,71 posto manje od prihoda u 2016. Ni rashode poslovanja nisu bitnije mijenjali osim što su više potrošili na materijalna prava radnika, ali su u Tehnici ubilježili 105 milijuna kuna rezervacija što ih je potjeralo u tako negativan rezultat. Sve aktivnosti u protekloj godini obavljene su sa 705 zaposlenika, a prosječna neto plaća po zaposlenom u Hrvatskoj iznosila je 5660 kuna, što je 5,5 posto više u odnosu na prethodno razdoblje. Rast plaća vidljiv je ukupnim troškovima za zaposlenike koji su narasli za oko šest posto na 85 milijuna kuna. Tehnika ima posla, percipirana je kao tvrtka koja gradi kvalitetne stambene objekte, ima perspektivu, ali joj nad glavom visi mač. Vrlo je izvjesno da će Zagorje Tehnobeton i Tehnika postići dogovor i time izbjeći stečaj jer je ipak riječ o kompaniji koja nije insolventna.