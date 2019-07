Studenac otvorio 400. prodavaonicu

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Član Uprave Studenca Filip Bilanović ponosan je na ubrzanu ekspanziju tog lanca, kazavši da je otvorenje 400. prodavaonice važan korak u tom procesu.

"Do kraja godine planiramo otvoriti još trideset prodajnih mjesta. Završetkom procesa preuzimanja Istarskih supermarketa postajemo najvećim maloprodajnim lancem na Jadranskoj obali, a naši formati na lokacijama u neposrednoj blizini naših kupaca i dalje ostaju primjereni njihovim potrebama", istaknuo je Bilanović.

Nova prodavaonica Studenca u Zadru slijedi nove organizacijske standarde, po kojima je do sada već preuređeno šezdeset prodajnih mjesta, a do kraja godine u planu je preuređenje njih stotinu. Studenac je, ističe se dalje u priopćenju, ove godine u razvoj kompletne mreže uložio 240 milijuna kuna, dok do kraja godine planiraju ukupno ulaganje od 300 milijuna kuna.