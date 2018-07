SPAR u novi supermarket uložio 66 milijuna kuna i otvorio 60 radnih mjesta

FOTO: Press

SPAR je danas otvorio novi supermarket na zagrebačkoj Knežiji, koji je ujedno i 109. SPAR trgovina u Hrvatskoj. SPAR nastavlja sa širenjem svoje prodajne mreže čime direktno potiče nova zapošljavanja, pa tako i pozitivne promjene u industriji maloprodaje, ali i hrvatskom gospodarstvu. Ovim se otvorenjem SPAR obitelji pridružilo više od 60 novih kolegica i kolega.

„U SPAR na Knežiji uloženo je čak 66 milijuna kuna, a pri izgradnji se posebno vodilo računa o najsuvremenijim standardima i novitetima u ekologiji i energetskoj učinkovitosti. Ponosni smo na moderan i napredan sustav grijanja koji štedi energiju i vodi računa o okolišu“, izjavio je Helmut Fenzl, predsjednik Uprave SPAR Hrvatska.

Sustav grijanja baziran je na potpunom korištenju otpadne topline rashladnog sustava, a sam rashladni sustav koristi isključivo ekološki prihvatljive radne medije. Tijekom cijele sezone grijanja više od 50 posto energije potrebne za grijanje prostora dobiva se kroz korištenje otpadne energije, a otpadna toplina koristi se i za pripremu potrošne tople vode. Implementirani sustav, osim što donosi uštede, ima i iznimno pozitivan utjecaj na okoliš jer smanjuje emisiju ugljičnog dioksida koja bi nastala grijanjem.

Novi SPAR prostire se na više od 2000 četvornih metara, u garaži ima 69 parkirnih mjesta te je svim SPAR-ovim kupcima osiguran besplatni parking. Kupcima će biti otvoren svakog dana, od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata i nedjeljom od 8 do 21 sat.