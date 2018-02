Rimac: Veliki proizvođač automobila gradi tvornicu u Srbiji, Hrvatska nije bila u užem krugu

Foto: Goran Stanzl / Pixsell

Mate Rimac, osnivač Rimac Automobila, objavio je danas na svom Facebook profilu da je jedna velika njemačka automobilska firma odabrala Srbiju kao lokaciju za svoju tvornicu električnih pogonskih sustava.

"Jučer sam bio na skupu uprave jedne velike njemačke automobilske firme (ima prihode gotovo na razini hrvatskog BDP-a). Tražili su lokaciju za gradnju proizvodnog pogona za električne pogonske sustave u istočnoj Europi. 15 država se natjecalo. U finalu su ostale Makedonija i Srbija. Hrvatska nije bila ni među ovih 15. Na kraju su odabrali Srbiju. Tamo će proizvoditi stotine tisuća pogonskih sustava za električne automobile - sustave koji će pogoniti mnoge europske premium automobile. Uz to su zbog proaktivnosti srpske vlade dogovorili još jedan veliki projekt, no nije na meni da objavljujem o čemu se radi. Žao mi je što nisam znao ranije za to jer bih pogurao da se Hrvatska uzme u obzir. No možda je i bolje tako - vjerojatno bi bio totalni waste of time jer ne bi bio prvi put da sam to radio", piše Rimac.