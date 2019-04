Rimac otkrio da uskoro još jedan veliki investitor ulazi u njegovu firmu

Foto: Dalibor Urukalović / Pixsell

Električni, dijeljeni, autonomni - budućnost je automobila i autoindustrije u sljedećim desetljećima, no pitanje je hoće li Hrvatsku zaobići investicijski val ili ćemo reagirati na vrijeme, rekao je Mate Rimac, vlasnik Rimac Automobila, tijekom "Croatia e-mobility foruma" koji je u utorak održan u organizaciji Jutarnjeg lista i Američke gospodarske komore u Hrvatskoj.

"Budućnost će donijeti drastične promjene u automobilskoj industriju i to već sljedećih 20 godina. Automobili će se koristiti prema potrebi, korisnici neće biti vlasnici, a sljedeće generacije vjerojatno ih neće ni naučiti voziti. Do 2030. godine gotovo 80 posto automobila bit će autonomno, a svi će automobili biti spojeni na internet. Sada je u Europi dva posto novoregistriranih električnih automobila, do 2030. bit će ih više od trećine, a predviđa se da će se čak 90 posto automobila do 2030. dijeliti", rekao je Rimac.

Otkrio je i da uskoro još jedan veliki investitor ulazi u njegovu firmu te napomenuo da Rimac Automobili rade s cijelom europskom auto industrijom, najjačim kompanijama. Firme s kojima rade često imaju veće prihode od hrvatskog BDP-a, primjerice Hyundai četiri puta veće, rekao je Rimac.

Autoindustrija, kazao je, stalno raste: 2000. godine je proizvedeno 56,3 milijuna automobila, a danas ih se proizvede gotovo 100 milijuna.

Naglasio je da se u jugoistočnu Europu zadnjih desetljeća ulagalo zbog jeftine radne snage odnosno jeftinjije proizvodnje nego u domicilnim zemljama proizvođača. Zalaže se, međutim, da se u Hrvatsku ulaže iz drugih razloga, da se privuku proizvođači najsofisticiranijih tehnologija i da rade vrhunski plaćeni radnici.

"U ovom se trenutku elektrificira stotine novih modela koji će izaći na cestu za par godina. Proizvođači automobila sada investiraju u proizvođače baterija, u firme koje razvijaju softver za autonomnu vožnju, u tvrtke koje rade senzore za autonomnu vožnju i sl.", rekao je Rimac, dodavši da se autoindustrija proteklih desetljeća proširila u cijeloj "novoj Europi" i da je jedino Hrvatska izostala.

Prvi val investicija išao je, primjerice, u Poljsku, Češku, Mađarsku i Sloveniju, drugi u Slovačku, Rumunjsku, Bugarsku, a sada ćemo vidjeti gdje će ići treći, rekao je Rimac. Pritom su, kako je rekao, ulagali i privatni ulagači i proizvođači automobila.

"Posljedično, Hrvatska ima manje od milijardu dolara prihoda iz auto industrije dok recimo Češka ima 41 milijardu dolara", rekao je Rimac.

Hrvatska, nadalje, ima manje od 0,1 posto BDP-a od te industrije, Češka više od 5 posto. Slovačka je najveći proizvođač automobila per capita na svijetu, u tu je zemlju samo posredstvom proizvođača automobila investirano preko dvije milijardi dolara, a u Češku skoro 5 milijardi, kaže Rimac.

Na primjeru proizvođača guma i dijelova Continental pokazao je kako sposobnije zemlje privlače investicije - Continental je otvorio pogon u Mađarskoj, u Debrecinu, zaposlivši pritom 450 ljudi. Investitor je uložio 100 milijuna eura, a mađarska država je dala 34 milijuna eura.

Isto tako, slovačka auto industrija jača je od cijelog hrvatskog godišnjeg izvoza budući da oni godišnje posredstvom automobila i dijelova izvezu vrijednost od 20 milijardi dolara. Sloveniji su također automobili i dijelovi glavni izvozni proizvod.

Prema Rimčevom istraživanju, hrvatska davanja na visoke plaće, kakve su u njegovoj tvrtki, najveća su u Europi i to odbija investitore.

"Dobro plaćeni radnici donose novu vrijednost i bolja radna mjesta drugima. Hrvatska treba biti mjesto koje će privući najinovativnije kompanije i inženjere. Država treba odrediti kojeg investitora želi privući i onda proaktivno raditi na tome. Strance zanimaju samo konkretne mjere", zaključio je Rimac.

Direktorica Američke gospodarske komore u Hrvatskoj Andrea Doko Jelušić procjenjuje da je danas na cestama u svijetu prisutan približno 3,1 milijun električnih vozila. Smatra da su pred širenjem e-mobilnosti tri izazova koje treba riješiti: doseg vozila, infrastruktura i cijena vozila definirana skupim baterijama.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš istaknuo je da će se ove godine električna vozila odnosno bicikli subvencionirati s 40 milijuna kuna. Subvencije će se, kazao je, događati i sljedećih godina, više neće biti prekida. Iznos subvencija koje daje Fond, ipak je desetak puta manji od interesa kupaca za te subvencije.