Prvi šleper Pipija kreće u osvajanje Europe, a uvode i nove proizvode koji će kupci obožavati

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Otkada je u travnju ove godine preuzeo nekretnine i brendove koje je kupio u stečaju "Dalmacijavina", poduzetnik Marinko Zadro, inače vlasnik dviju hrvatskih šećerana, u novom je "Dalmacijavinu" zaposlio 150 radnika, redom bivših zaposlenika splitske tvornice pića koja je propadala pod državnim upravljanjem.



Direktor Luka Diel Zadro najavljuje da će sljedeće godine zaposliti 20 mladih ljudi koji su zainteresirani za to da u njihovoj tvrtki grade karijeru.



Slobodna Dalmacija razgovarala je s njim i pitalaga do kada njegova tvrtka ostaje na Stinicama, gdje ima 60 tisuća kvadrata zemljišta, te je li za to područje tražio izmjenu GUP-a.



'Ostajemo u proizvodnji i nemamo namjeru ulagati u nekretnine. Prodat ćemo sve što nije vezano uz osnovno poslovanje "Dalmacijavina". Nekoliko je potencijalnih stranih ulagača pokazalo zanimanje za zemljište na Stinicama, no prerano je govoriti o njegovoj prodaji. To će ostati industrijska zona sve dok ne dođe ozbiljan investitor s projektom koji bi zahtijevao prenamjenu'.

"Dalmacijavino" ima velike planove, pa tako širi svoje tržište. I to ne samo u Zagreb, Istru i Kvarner, te u BiH, nego i u Austriju, za koju je već naručen prvi šleper popularnog soka Pipi. Uskoro kreću isporuke za crnogorsko tržište, te se pregovara s distributerom u Srbiji. Želi se proširiti i na udaljenija europska tržišta.



Uvodi nove proizvode kao što je kvasina barrique, za koju kažu da je jedina domaća kvasina koja je tri godine odležala u barrique bačvama, a na tržištu će se pojavljivati svake tri godine. Vraća vino Faros, uvodi Pošip. Njegova travarica u Sloveniji zauzima 90 posto tržišta. A u novogodišnjoj noći na Rivi će predstaviti svoj novi vizualni identitet.



Ima i novi slogan: "Pomalo…"