Ovo je tvrtka koja najviše radi da bude poželjan poslodavac

Potražnja za dobrim radnicima ne poznaje granice, pa zadržavanje kvalitetnih kadrova postaje važan posao za sva poduzeća koja žele nastaviti uspješnu igru u tržišnoj utakmici. Zbog toga se i u Hrvatskoj snažno razvija „employer branding“, tj. upravljanje brendom poslodavca. Najuspješnije u tome su, pokazala je dodjela nagrada Croatia's Best Employer Brand Awards, tvrtke koje imaju vodeće pozicije u svojim sektorima.

- Raditi na brendu poslodavca danas u najvećoj mjeri znači da se bavite aktivnostima kojima su glavni ciljevi povećavanje zadovoljstva radnika te stavljanje vas kao poslodavca u mogućnost da lakše zadržite i privlačite talentirane pojedince. Zbog trenutačne percepcije rada na našem tržištu upravljanje brendom poslodavca postaje izuzetno važna tema. Za poticanje promjena nužno je isticati pozitivne primjere. Pritom dobitnike nagrada obvezujemo na dodatnu odgovornost u prakticiranju izvrsnosti, kazao je Vladimir Benić, osnivač CareerCentra i savjetnik za upravljanje brendom poslodavca.

Najnagrađivanija tvrtka ove je godine Atlantic Grupa. Među njezinih pet osvojenih nagrada je i Grand Prix za ukupnu pobjedu. Ta se tvrtka istaknula među drugima nizom kvalitetnih i inovativnih aktivnosti usmjerenih prema zaposlenicima kao što su Atlantic Alumni Club i Atlantic Talent Club, zanimljivim događanjima za zaposlenike te kreativnim kampanjama za privlačenje mladih.

- Atlantic Grupa strateški se bavi upravljanjem brendom poslodavca. Riječ je o hrvatskoj tvrtki koja najviše radi na tome da bude poželjan poslodavac. Nagrade je dobila u kategoriji velikih tvrtki te kategoriji robe široke potrošnje. Iz Atlantic Grupe dolaze i Ivana Đorđević koja je osvojila nagradu za najbolju employer brand menadžericu, te Tina Miličić koja osigurava povezivanje različitih odjela tvrtke pri ostvarivanju projekata važnih za upravljanje brendom poslodavca, pojasnio je Benić.

Prema izboru Croatia's Best Employer Brand Awards 2019. odličan posao kao poslodavac radi i Styria Media Group Hrvatska. Naime, 24sata je pobjednik kategorije Najbolja kreativna employer brend kampanja, Njuškalo je pobjednik kategorije Najbolja interna komunikacija employer brenda, a Trikoder u kategoriji Najbolja mala tvrtka. Styria Scool je zajedno s INA Grupom pobjednik kategorije Studentski programi.

S po tri osvojene nagrade izvrsnost u upravljanju brendom poslodavca pokazali su i A1 Hrvatska te INA Grupa. Croatia osiguranje, EY, Hrvatski Telekom i Infobip osvojili su po dvije nagrade. Među ostalim su nagrađenima Maistra, Pevec, Zagrebačka banka i Zagrebačka pivovara.

- Kad se raspisivao natječaj za ove nagrade, očekivali smo desetak prijava, a primili ih pedesetak. Pritom nas nije samo ugodno iznenadio njihov broj, nego i kvaliteta prijavljenih projekata – od strateškog pristupa preko izvedbe do broja ljudi koji su u te projekte bili uključeni. To nam govori da Hrvatska u upravljanju brendom poslodavca želi ići ukorak sa svijetom. Naša je zemlja do dobre razine u tome došla u zaista kratkom vremenu. Odjeli za upravljanje ljudskim potencijalima trebali su transformirati svoju ulogu iz administrativne do nove strateški važne. Uprave poduzeća osvješćuju činjenicu da o kvaliteti djelatnika ovisi mnogo toga – od povrata investicije do udjela na tržištu. Promjeni su doprinijele i digitalizacija te smjena generacija, ali i otvaranje granica tržišta rada. Hrvatske tvrtke počinju se sustavno baviti zaposlenicima i komunikacijom prema njima te potencijalnim zaposlenicima. Tema je to koja postaje izuzetno važna za najmlađe generacije na tržištu rada – milenijce i postmilenijce. Oni ne žele raditi, ali niti kupovati od tvrtki koje nisu vođene društveno odgovornim ponašanjem, istaknula je dr. sc. Mirna Koričan Lajtman, profesorica za područje upravljanja ljudskim potencijalima na Luxembourg School of Business i Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Dodala je kako suvremeni odjeli ljudskih resursa na zaposlenike gledaju kao na partnere u ostvarivanju ciljeva poduzeća.

Dodjela nagrada Croatia's Best Employer Brand Awards ove je godine održana prvi put.