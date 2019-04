Ova tvrtka ovogodišnji je rekorder s uskrsnicama, radnicima isplaćuju 1550 kuna

Foto: Damir Špehar / Pixsell

S obzirom na to da neke tvrtke isplatu uskrsnica smatraju poslovnom tajnom, Hrvatske šume možda i nisu ovogodišnji rekorder. No prema anketi koju je među tvrtkama proveo Večernji list, Hrvatske šume svojim će zaposlenicima uoči ovogodišnjeg Uskrsa isplatiti najviše – 1250 kuna u novcu i 300 kuna na poklon kartici kao dar u naravi, odgovorili su iz HŠ-a.



Uskrsnica za 33% zaposlenih



Nažalost, većina hrvatskih poslodavaca, unatoč povećanju neoporezivog dijela za nagrade s 2500 na 7500 kuna krajem lanjske godine, i dalje ne isplaćuje uskrsnicu, što se poklapa i s anketom portala MojPosao po kojoj svega trećina ili 33% zaposlenika očekuje uskrsnicu, bilo u novcu, bonu ili šunki. Neki poput dm-a svake godine u prosincu i lipnju djelatnicima isplaćuju dvije stimulacije u iznosu mjesečne bruto plaće pa ne isplaćuju uskrsnice. A ni dvije kćerinske tvrtke njemačke Schwarz grupe nemaju jednaku politiku na hrvatskom tržištu. U Kauflandu “posebna nagrada za Uskrs nije predviđena”, dok će Lidl, primjerice, svim zaposlenicima isplatiti čak 1000 kuna.



– Većina kompanija Fortenova grupe u Hrvatskoj svojim će zaposlenicima i ove godine isplatiti uskrsnice sukladno važećim kolektivnim ugovorima. Najveći dio kompanija će isplatiti uskrsnice u iznosu od 700 kuna, a ukupno će na razini grupe u uskrsni poklon za zaposlenike biti uloženo oko 15,5 milijuna kuna – priopćili su iz Fortenove, koja je donedavno poslovala pod imenom Agrokor.



Franck je iskoristio mogućnost 5000 kuna neoporezivog bonusa za dobre rezultate kompanije, koju je lani također uveo ministar financija Zdravko Marić. Prošlog je mjeseca tako svim svojim zaposlenicima isplatio posebnu nagradu u neto iznosu od 5000 kuna, a uoči Uskrsa osigurali su i 500 kuna neto uskrsnice po zaposleniku.



Uprava Podravke odlučila je isplatiti uskrsnice u visini od 600 kuna u naravi. Toliko će, primjerice, u obliku bona koji će moći iskoristiti u nekoliko maloprodajnih trgovačkih lanaca dobiti i zaposlenici Erste banke. Stalno zaposlenim i sezoncima i Dukat će u naravi isplatiti 600 kuna. U Pevecu su ove godine uskrsnice iznosile 500 kuna, dok su u Hrvatskom Telekomu podijelili prigodne poklon-bonove od 400 kuna, koji mogu iskoristiti u nekom od trgovačkih lanaca.



Pivac u naturi s 400.000 kn



I uskrsnica zaposlenicima Atlantic grupe u RH iznosit će 400 kuna, dok će Pivac grupa u povodu najvećeg kršćanskog blagdana, nezamislivog bez okupljanja obitelji uz tradicionalnu blagdansku trpezu, 2100 djelatnika MI Braća Pivac, PPK karlovačke mesne industrije i MI Vajda darovati prigodnim poklon paketima s poznatim specijalitetima iz svog uskrsnog asortimana.



– Ukupna vrijednost uskrsnih darova za djelatnike Grupe Pivac iznosi više od 400.000 kuna – kazali su. U državnim i lokalnim tvrtkama poput Zagrebačkog holdinga, Hrvatskih autocesta... više su nego upola manje izdašni od HŠ-a. Radnici Zagrebačkog holdinga dobit će 600 kuna u bonovima, a radnici Ine toliko će dobiti u gotovini. HAC će isplatiti 500 kuna, koliko su već dobili zaposlenici Hrvatske pošte, a u HEP-u će dobiti 400 kuna.



Najskromnija uskrsna košarica ove će godine iznositi 550 kuna, procjene su HGK. No čak 67% radnika, prema anketi portala MojPosao, neće je platiti uskrsnicom.