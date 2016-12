Norvežani od Brodotrogira preuzeli brod vrijedan 43 milijuna dolara

Brod Songa Pride, dug 184 metra, izgrađen je za tvrtku Trogir Maritime, Foto: Ivana Ivanović / Pixsell

Novoizgrađeni brod Songa Pride vrijedan 43 milijuna dolara i namijenjen prijevozu kemijskih i naftnih proizvoda, u Brodotrogiru je predan u petogodišnji najam norveškoj kompaniji Blystad Group.

Brod nosivosti 49.500 tona, duljine 184 i širine 32,20 metara, izgrađen je za tvrtku Trogir Maritime koja je u vlasništvu Brodotrogira. To je drugi takav brod izgrađen u Brodotrogiru za tu tvrtku. Prvi nosi naziv Songa Fortune, a njega je Kraljevska institucija brodograđevnih inženjera iz Londona (The Royal Institution of Naval Architects) proglasila za “Significant Ship of 2015” u svojoj klasi zbog kvalitete projekta, inovativnih rješenja, kvalitete izrade i maritivnih osobina. Član Uprave Brodotrogira Mateo Tramontana na svečanosti je primopredaje Songa Pridea rekao kako se nada će taj brod postići uspjeh kao i njegov blizanac Songa Fortune, koji je već godinu dana u najmu.

Kako se navodi u priopćenju Brodotrogira, u knjizi narudžbi su i opremanja dvaju tankera za tvrtku Viterlef Management, sličnih Brodotrogirovim tankerima za prijevoz kemijskih proizvoda. U knjizi narudžbi je i opremanje jednog arktičkog tankera-ledolomca. “Kapaciteti brodogradilišta u potpunosti su popunjeni s mogućnošću dodatnog zapošljavanja i osiguranja poslova za druge tvrtke u Hrvatskoj”, navodi se u priopćenju Brodotrogira.