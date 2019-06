Nakad su imali 24.000 radnika danas jedva opstaju: Postoji li plan za oporavak Borova ili će biti prepušteno daljnjoj agoniji?

Foto: Goran Ferbezar/PIXSELL

Tvrtka Borovo proslavila je 88 godina rada. Ta tvornica obuće, koju je 1931. osnovao češki industrijalac Tomaš Bata, imala je prije Domovinskoga rata 24 tisuće radnika i bila pokretač razvoja grada na Dunavu. Gordana Odor, predsjednica Uprave Borova, naglasila je kako imaju najdužu tradiciju od svih proizvođača obuće u Hrvatskoj.

"Utjecaj Borova na razvoj Vukovara oduvijek je bio velik u demografskom, ekonomskom, političkom, sportskom i kulturnom smislu. Kroz povijest je poduzeće imalo uspona i padova, a zatečeno stanje prije dvije godine bilo je prilično loše. Danas se možemo pohvaliti da nam je poslovna 2018. godina završila pozitivno, podigli smo produktivnost rada, fizički obujam proizvodnje povećan je za gotovo 30 posto, ostvarili smo veći prihod nego prijašnjih godina, plasirali neke nove linije na tržište i ovoga smo trenutka, unatoč svim problemima, vrlo zadovoljni", izjavila je Odor za Glas Slavonije.

Prema njezinim riječima, nužan je daljnji razvoj, pred Borovom je puno izazova, no vjeruje kako će cijeli proces ići u dobrom smjeru. Danas zapošljavaju 640 radnika, među kojima je 75 posto žena.

"Borovo sada funkcionira u dva pogona. U pogonu kožne obuće uvjeti rada su europski, jer se radi o novom objektu. Drugi je objekt proizvodnja gumene obuće, gdje su uvjeti rada znatno lošiji, ali vjerujem kako ćemo uspjeti, a to je i naša težnja, taj dio proizvodnje prebaciti u zgradu kožne obuće, kako bismo djelatnicima osigurali kvalitetnije uvjete rada", naglasila je.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava istaknuo je kako je značenje Borova oduvijek fundamentalno za cijeli vukovarski kraj, no danas je najniže od njegova osnivanja. Osnovni razlog tomu je ratno razaranje.

"Poznato je kako im je ratna šteta procijenjena na više od dvije milijarde kuna i od toga se nisu uspjeli oporaviti. Tvrtka je od Domovinskog rata u vlasništvu države, iz godine u godinu jedva preživljava, djelatnost se, a samim tim i snaga i značenje, svodi na puko preživljavanje. Nužno je da država to prepozna i uzme u obzir činjenicu kako je riječ o ogromnim ratnim razaranjima koja do danas nisu sanirana", rekao je Penava te istaknuo kako treba imati na umu i ogromnu devastaciju u ljudskom potencijalu, ali i u tehnološkom smislu, što znači da se Borovo bez konkretne pomoći ne može samostalno nositi s izazovima koje pred njega postavlja moderno tržište. Država je nakon mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja evidentirala i popisala ratne štete, no Vukovarci kažu kako je potom sve prepušteno vremenu, kao da se očekivalo kako će se problemi sami od sebe riješiti. Prvi čovjek Vukovara kaže da to govori "o velikoj sramoti svih nas i neuvažavanju onoga što se dogodilo ili, u krajnjem slučaju, o nepostojanju plana ili strategije kako dalje i napraviti od Borova konkurentno poduzeće". Razvoj tvrtke i nova zapošljavanja svakako bi pozitivno utjecali i na broj stanovnika u gradu, ali i na njegovu gospodarsku snagu.

Gradonačelnik Penava je istaknuo kako su, kad je riječ o ovom bivšem obućarskom divu, nužne hitne odluke i oštri rezovi. “Nadam se kako će država imati dovoljno mudrosti i odlučnosti da to i napravi, jer ako se nastavi funkcionirati u ovakvim okolnostima, upitna će biti i devedeseta obljetnica tvrtke, a kamoli sljedećih osamdeset i osam godina”, poručio je Ivan Penava. Zaključio je kako ne treba skretati pogled u stranu, nego konkretno definirati kojim će smjerom tvrtka ići ili će, ako se nešto ne poduzme, agonija biti nastavljena, što bi u konačnici dovelo do gašenja Borova, piše Glas Slavonije.