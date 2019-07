Labinska tvrtka koja ima 20 zaposlenih i radi s klijentima iz cijelog svijeta

Foto: Lloyds Design Facebook screenshot

Lloyds Design je danas jedna od najboljih istarskih IT tvrtki, a sjedište joj je u Labinu, gradu bogate rudarske i industrijske tradicije koje su dugo vremena oblikovale i definirale identitet cijele Labinštine, piše Milan Pavlović za Glas Istre.

I premda su rudnici već odavno zatvoreni ili pretvoreni u turističku atrakciju, a veliki industrijski sustavi nestali u nevremenu tranzicije, taj identitet preživio je i vjerojatno će još dugo vremena živjeti kao najjači simbol prepoznatljivosti grada.

Međutim, radi se doista o isključivo simboličkoj razini jer Labin i Labinština već dugo vremena ne žive ni od rudarenja, ni od velike industrije. Novo vrijeme pripada nekim novim poduzetnicima i nekim novim poduzetničkim pričama koje polako, ali uporno, trasiraju vlastiti put u sve zahtjevnijem svijetu biznisa. Istovremeno, oni postavljaju temelje novom, alternativnom identitetu kojim svoj grad već čine, ili će ga učiniti prepoznatljivim novim generacijama.

Jedna od takvih poduzetničkih priča je i ona rođenog Bjelovarca Domagoja Ostovića, kojeg su ljubav i poduzetnički duh doveli do istočne obale Poluotoka gdje je prije više od 10 godina krenuo u posao iz kojeg je izrasla jedna od danas najuspješnijih istarskih IT tvrtki.

Maher za prodaju

Počeo je dizajnirajući školski list, a zatim i plakate za razne riječke studentske partyje, a nakon studija zaposlio se u turističkoj agenciji u Opatiji u kojoj je bio zadužen za digitalni dio poslovanja i gdje se prvi put susreo s programskim jezicima HTML i CSS. Lloyds Design Studio, tvrtka specijalizirana za web dizajn, development, izradu softwarea i mobilnih aplikacija, nastala je iz prvog samostalnog biznisa u kojeg se Domagoj upustio nakon što je 2012. godine odlučio napustiti posao u turističkoj agenciji i trajno preseliti u Voziliće i Istru.

"Nije to bio nikakav IT biznis. To je bilo preživljavanje i radio sam svašta i za svakoga. Imao sam stvarno puno posla i dobro se zarađivalo na njemu, ali iz današnje perspektive ne ponosim se napravljenim jer nije to bilo baš kvalitetno. Napravio sam gomilu, da tako kažem, bezveznih internetskih stranica i "današnji ja" sebe opravdavam da je to tada bio moj kruh i taj posao omogućio mi je preživljavanje. Dao sam otkaz i donio odluku da ću se baviti time, ali u to vrijeme jednostavno nisam znao bolje. Na laptopu sam klijentima slagao webove u Joomli, odnosno vrlo često prilagođavao ili redizajnirao kupljene templejte do nekog vizualnog oblika kojim sam bio zadovoljan, i to je klijentima bilo dovoljno", kazuje nam Domagoj Ostović.