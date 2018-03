'Konzum procijenjen na manje od trećine prihoda'

Foto: Goran Stanzl / Pixsell

Nakon što su iz Agrokora objavili sažetak procjena vrijednosti njegovih kompanija (EV) te vrijednosti raspoložive za vjerovnike u postupku izvanredne uprave, iz Udruge manjinskih dioničara koncerna dali su kratak osvrt na izneseno. Nekoliko bitnih momenata u pogledu prezentiranih procjena Ithuba Capitala značajno odskače od uobičajenih standarda struke, kažu, a to nije objašnjivo samo činjenicom da se radi o preliminarnim procjenama za koje i u IU kažu da su podložne značajnim promjenama u nastavka pregovora o nagodbi.

Među nekoliko točaka koje su u Udruzi izdvojili kao dvojbene je, za početak, prikazana nulta vrijednost za matično društvo Agrokor d.d. “Ona je jednaka nuli unatoč činjenici da je bivša izvanredna uprava izradila financijska izvješća koja je revidirao PWC (unatoč silnim ogradama i rezervama), a u njima je ukupna nekonsolidirana imovina Agrokora iznosila približno 2 milijarde eura. Od tog iznosa približno pola se nije odnosilo na ulaganja u ovisna i pridružena društva za koja su iznesene procjene. Pitanje je zašto nije ni jedna kuna te vrijednosti uključena na Agrokoru d.d.”, ističu u svom osvrtu dodajući kako bi to “u najmanju ruku moralo biti uključeno naknadno, po završetku procjene neoperativne imovine koja je još uvijek u velikoj

mjeri neprocijenjena”.

No, u Udruzi i očitije podcijenjenom smatraju vrijednost prikazanu za Konzum. Napominju pritom kako se govoreći o vrijednosti poduzeća (EV) ne govori o vrijednosti vlasničke glavnice, a EV je u slučaju Konzuma procijenjena u rasponu od 140 do 336 milijuna eura. Ocjenjujući to gotovo skandaloznim navode kako je niža procjena Konzuma praktički niža i od iznosa koji je ta kompanija primila od tzv. roll-up kredita u zadnjih godinu dana (166 mil. eura). “To bi pojednostavljeno značilo da se tržišni udio, brend, police, vrijednost materijalne i druge imovine koji su u PWC revidiranom izvješću prikazanu u iznosu od više od milijardu eura svedeni na nulu. Osim toga, Konzum je tako procijenjen na ispod trećine očekivanih prihoda prezentiranih u planu izvanredne uprave za 2018. Istodobno je Mercator procijenjen na više od 60 posto prihoda (kao što to ukazuju i podaci za usporedive kompanije), što je relativno gledano (u odnosu na prihode) dvostruko više”.

I vrijednost Jamnice je, prema mišljenju Udruge, procijenjena značajno niže nego što bi to bio slučaj pri preuzimanju kontrole. “Donja granica vrijednosti niža je i od tržišne kapitalizacije koja je bila na burzi (koja reprezentira vrijednosti manjinskog udjela, a ne one kod preuzimanja kontrole, što je ovdje slučaj). A od tada je kompanija isporučila rekordne rezultate, pokazala da je njen dominantan tržišni udio vrlo čvrst i stabilan te da je izrazito otporna na stresove u poslovnoj okolini. Po prirodi stvari to bi trebalo dodatno potvrditi njezinu visoku vrijednost”. U Udruzi, k tome, podsjećaju kako se radi o vrijednosti raspoloživoj za vlasnike i imatelje kamatonosnih potraživanja (EV), a ne samo vrijednosti glavnice, što prezentiranu procjenu, po njima, čini još nižom.

“Ne ulazeći u detalje, već ta tri elementa jasno ukazuju na bitnu podcijenjenost u prikazanim vrijednostima poduzeća. Kako bi mogle predstavljati legitiman temelj za raspodjelu vrijednosti vjerovnicima i dioničarima (u skladu sa Smjernicama za Model namirenja) te bi procjene morale biti precizne, točne i utemeljene na tržišnim ulaznim podacima u najvećoj mogućoj mjeri”, zaključuje se u osvrtu udruge manjinskih dioničara koncerna.

Osim samih procjena vrijednosti kompanija, iz Agrokorova su sažetka informacija istaknuli i detalj vezan uz buduću korporativnu strukturu, odnosno formiranje “hrvatskog holding društva” i „novih hrvatskih ovisnih društava“. Iako je, kažu, “i dalje upitno gdje

se planira osnovati tzv. holding struktura za učinkovitu raspodjelu namirenja (ukoliko se i dalje planira Nizozemska, to se sada krije), nakon velikih kritika modela u kojem se imovina seli u inozemstvo, veseli činjenica da smo se vratili u hrvatske okvire”.