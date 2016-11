JGL izvezao prve količine svojeg proizvoda u Tajland, Vijetnam, Singapur i Maleziju

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Riječka farmaceutska kompanija JGL d.d. na tržišta Tajlanda, Vijetnama, Singapura i Malezije izvezla je tijekom rujna i listopada prve količine svojih proizvoda iz linije Aqua Maris – AM Classic 30 ml, AM Strong 30 ml i AM Baby 50 ml.

Rezultat je to suradnje s tvrtkom Favorex, podružnicom renomirane švicarske kompanije DKSH, koja je na tržištima regije ASEAN prisutna već preko 150 godina. S obzirom da regija ASEAN ima veliki potencijal rasta, početak prodajnih aktivnosti na ovom području značajan je iskorak JGL-a u globalizaciji poslovanja.

Osim tržišta na koja je roba izvezena, zanimljivo je dodati kako je suradnja s Favorexom proteklog mjeseca proširena i na tržište Filipina.

Ovaj izvoz prati i jedna logistička posebnost – JGL je s Lukom Rijeka organizirao da se roba šalje posebnim, tzv. reefer kontejnerima duljine čak 40 stopa, u kojima je roba osigurana posebnim zračnim jastucima, što je velika novost i inovacija u svijetu logistike.