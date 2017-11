Infobip je i najveća IT i uvjerljivo najbržerastuća tvrtka u Hrvatskoj

Roberto Kutić i Silvio Kutić, dvojica od trojice osnivača tvrtke/Duško Marušić/PIXSELL

U Londonu su na svečanoj dodjeli nagrada Global Carrier Awards upravo preuzeli onu za najbolju inovaciju za prevenciju prijevara na svijetu.

U Indiji su objavili da su s više od četiri milijarde tekstualnih poruka zauzeli trećinu tamošnjeg tržišta. U Hrvatskoj su prije mjesec dana otvorili najveći IT kampus u Hrvatskoj Pangeu kod Vodnjana u Istri. Sve te uspjehe postigla je najveća hrvatska IT kompanija Infobip. Div iz Vodnjana, kako mu danas tepaju, ima tek 11 godina. Osnovali su ga u travnju 2006. godine Infobipov izvršni direktor Silvio Kutić, tehnički direktor Izabel Jelenić i direktor operacija Roberto Kutić. Danas je to jedina hrvatska IT tvrtka nastala u suverenoj Hrvatskoj s više od tisuću zaposlenih. Trenutačno broje više od 1200 stručnjaka te i dalje rastu. Upravo po tempu rasta broja zaposlenih, od nula do više od tisuću zaposlenih u svega deset godina, Infobip je uvjerljivo najbržerastuća hrvatska tvrtka. Ispred brodogradilišta, građevinara i drugih industrijskih perjanica.

Milijarde korisnika

Infobip je ujedno jedina hrvatska tvrtka čija se korisnička baza mjeri u milijardama. Sa svojim uslugama dopire do četiri milijardi ljudi, odnosno do svakoga tko ima mobitel. Svaki mjesec se preko infrastrukture ove tvrtke, koja poput Facebooka i Googlea ima vlastite data centre po cijelom svijetu, isporuči četiri milijardi poruka. Ali, možda najbolje o veličini i snazi ove tvrtke, koja je počela skromno kao startup u poduzetničkom inkubatoru u Puli, ukazuje podatak da danas ima gotovo identičan broj ureda u inozemstvu kao i Republika Hrvatska. Brojali smo, Ministarstvo vanjskih poslova ima 56 veleposlanstava i drugih ureda u inozemstvu, a Infobip ukupno u ovom trenutku ima njih 54 u 40 država. Jedan od posljednjih ureda koje je Infobip otvorio onaj je u Bangladešu.

54 ureda po cijelom svijetu ima ova IT kompanija iz Vodnjana

Krajem prošle godine otvorio je ured u Jakarti u Indoneziji. Prije toga je otvorio urede u Pekingu i Madridu. Kompanija ima dva ureda u Rusiji: u Moskvi i Sankt Peterburgu. U Indiji ima tri ureda, u Kini dva, u Africi ima osam ureda, kao i u Latinskoj Americi, a prisutan je i u Australiji i Sjevernoj Americi. Trenutačno se ovaj hrvatski IT div ubrzano širi u Silicijsku dolinu. Lani su na svoj glavni proizvod, cloud platformu, koja je prije omogućavala da se u različite poslovne sustave integrira samo SMS komunikacija, dodali i integraciju e-maila, Vibera, Telegrama i Facebook Messengera.

Zahvaljujući tome telekomi mogu svoje službe za korisnike povezati s korisnicima Facebooka, banke mogu provjeravati je li njihov klijent iz Europe uistinu podiže gotovinu na bankomatu u Nigeriji, a Viber i Google mogu prilikom registracije korisnika jednostavno poslati SMS za aktivaciju usluge.Ove godine Infobip je na svoju platformu dodao podršku i za najpopularniju azijsku chat aplikaciju LINE.

Ispočetka se biznis Infobipa temeljio na mogućnosti da tvrtke iz svog CRM-a automatski pošalju SMS poruku svojem korisniku bilo gdje na svijetu. Tako primjerice kad naručite taksi preko telefona, sustav u koji je operater upisao vašu adresu automatski vam šalje SMS poruku s brojem i linkom na poziciju vozača. Sličnu uslugu mogli su ponuditi i drugi telekomi, ali na području određene države. Infobip je nišu pronašao u tome što je tu uslugu mogao ponuditi globalno, jer surađuje s više od 800 operatera u takoreći svim državama na svijetu. To su prepoznali marketingaši, trgovci, banke, turoperatori i internetski divovi, sve one tvrtke kojima su korisnici bili u pokretu i koji nisu mogli predvidjeti da će se na svijetu zateći.

Napredne usluge

Infobip je k tome, jednostavnim SMS porukama svojim klijentima značajno rasteretio telefonske linije i smanjio potrebu za brojem zaposlenih u call centrima. S druge strane, povećao je zadovoljstvo njihovih korisnika. Tu platformu, koja se tehnički naziva application-to-person, tj. poruka iz aplikacije prema korisniku, Infobip je u međuvremenu nadogradio s nizom novih mogućnosti šireći se prema podršci za omnichannel način rada.

Drugim riječima, nije više bio važan SMS, sada je mogao poslati poruku i na druge platforme. Usluge su se u međuvremenu još proširile. Kompanija danas, zahvaljujući radu s telefonskim brojevima, može ažurirati brojeve u CRM bazama, olakšava prijenos broja te utvrđuje identitet korisnika u roamingu. Razvila je jednostavni glasovni chat kao i napredne chat botove koje se koriste unutar Vibera i drugih chat aplikacija. Posljednje u što je ušla je IoT komunikacija, odnosno komunikacija između strojeva, a to je ionako prostor za njen razvoj u idućih 11 godina.