GoGreen ušao u posao sa Studencem

Klaster koji okuplja više od 700 OPG-ova probio se u najveći lanac trgovina u Dalmaciji

Nakon što je lani isporučio 150 tisuća litara soka od aronije kupcu u Švicarskoj, hrvatski poljoprivredni klaster GoGreen ove godine radi na isporuci 30 tona tog kupcu u Velikoj Britaniji. Klaster je otvorio i pregovore s kupcima u Švedskoj i Kini te ima otvoren kanal prema Švicarskoj.

Alan Slapar, osnivač i direktor GoGreena kaže da priliku za izvoz vide i lokalno, u plasmanu na Jadran gdje je od početka godina boravilo 10 milijuna, uglavnom stranih turista. GoGreen je upravo dogovorio prvu suradnju s trgovačkim lancima, i to s najvećim lancem maloprodajnih trgovina u Dalmaciji, Studencem. "Započeli smo s pilot projektom plasiranja domaćih poljoprivrednih proizvoda na Jadran tako što smo dogovorili suradnju sa Studencem, kojem smo isporučili prvu pošiljku od par stotina mjerica malina pod brendom GoGreen i sad planiramo to povećavati i proširivati na druge kulture", kaže Slapar.

300 trgovina ima Studenac na području Dalmacije, uključujući i otoke

Kvartovski dućani

Studenac ima više od 300 trgovina u Dalmaciji, uključujući otoke. Slapar kaže da su započeli suradnju prvo s njima zbog formata. Riječ je mahom o malim, kvartovskim trgovinama. Usto, pojašnjava, odlučili su se prvo na suradnju s njima, jer mogu najjednostavnije pilotirati svoj brend GoGreen pod kojem okupljaju proizvode isključivo hrvatskih OPG-ova i to onih koji su se obvezali na određenu razinu kvalitete. Sličan posao, navodi, sada dogovaraju sa Šveđanima."Da bi ta dva izvozna kanala mogla rasti do kraja godine želimo uvesti standardiziran sustav kvalitete o čemu smo u završnim pripremama za potpisivanje ugovora s Zavodom za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar", kaže Slapar.

Dodaje da im je želja formalizirati suradnju po kojoj tehnolozi Zavoda rade kontrolu kvalitete GoGreena proizvoda. Pojašnjava da to ne bi imalo utjecaja samo na plasman njihovih brendiranih košarica voća već i na velike izvozne isporuke. Slapar kaže da je, primjerice, hrvatska aronija znatno kvalitetnija od poljske, jer ima i do dvostruko veći brix, odnosno slatkoću. Poljska doseže 14 brixa, a Hrvatska u prosjeku i 24 brixa. No, ključna je kvaliteta isporuke. "Ako garantiramo 18 ili 20 brixa kupcu onda treba provjeriti svaku isporuku aronije kako se ne bi dogodilo da jedna, lošija berba od jednog domaćeg proizvođača ugrozi kvalitetu ostalih", kaže.

Dobar test

Navodi da kroz pilot projekt u Studencu mnogo uče. Između ostaloga, o različitoj potražnji na pojedinim lokacijama na Jadranu. To će im omogućiti da prošire suradnju na svo bobičasto voće, ali i da proizvode koje sada dobavljaju iz doline Neretve poput lubenica, dinja, šljiva, marelica, breskvi, a uskoro i agrumi, efikasnije plasiraju. "Ovo je dobar test za sam GoGreen, jer naš smisao i je da budemo burza poljoprivrednih proizvoda i alat koji omogućuje bolje planiranje prodaje proizvođačima i nabave kupcima", kaže Slapar.

Pregovori s Lidlom

"Još nemamo potrebne količine"

Dodaje da su to prepoznali i najveći trgovci. Kaže da ih je kontaktirao Lidl, ali da su suradnju s njim zasad morali odgoditi. "U ovom trenutku još nemamo količine da bi mogli s Lidlom kontinuirano raditi. Moramo još rasti. Lani smo imali 620 OPG-ova i drugih proizvođača, a danas je ta brojka bliža 750. No, intenzivno radimo na tome da do iduće godine cijeli posao podignemo na još višu razinu i za proizvođače i za kupce", zaključuje Slapar.