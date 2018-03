FOTO: Viktor Lenac nastavlja suradnju s Američkom ratnom mornaricom

Foto: Goran Kovačić / Pixsell

Brodogradilište Viktor Lenac obnavlja redovni godišnji remont broda USNS Trenton, a očekuje se uplovljavanje još jednog američkog ratnog broda, rečeno je u ponedjeljak tijekom posjeta veleposlanika SAD-a Roberta Kohorsta kostrenskom brodogradilištu i posadi Trentona.

Kohorst je rekao da Brodogradilište Viktor Lenac posjećuje prvi puta, da je o njemu puno dobroga čuo te da mu je drago što se suradnja nastavlja.

Direktor V. Lenca Aljoša Pavelin kazao je da je vrijednost redovitog održavanja broda Trenton poslovna tajna te da bi brod trebao ostati u brodogradilištu 45 dana. Ugovoreni radovi završeni su prije roka, ali su se otvorili dodatni koje privodimo kraju te isplovljavanje Trentona očekujemo potkraj ožujka, rekao je Pavelin, dodavši da će u Lenac uploviti još jedan brod Američke ratne mornarice - Carson City.

Trenton je treći američki ratni brod u Lencu od 2011. godine te osmi projekt koji je to brodogradilipte odradilo za Američku ratnu mornaricu.

Lenac zahvaljujući poslovima s Američkom ratnom mornaricom dobiva na ugledu i brendira se na tržištu, jer je pokazao kako poslove može odraditi kvalitetno i na vrijeme, uz visoku razinu sigurnosti, istaknuo je Pavelin.

Govoreći o poslovanju u 2018. godini, u razgovoru s novinarima rekao je da je prvo tromjesečje bilo uobičajeno izazovno, a da je u veljači zbog niske temperature i bure bilo kašnjenja i otkazivanja, ali da je poslovanje u ožujku već jako dobro.

Unatoč tome što će prvo tromjesečje biti loše, nadoknadit ćemo to u nastavku godine, naveo je, dodavši da ima prostora za nove poslove koji se intenzivno ugovaraju.

Pavelin je naglasio da je, kada je riječ o prošloj godini, ključan remont i modernizacije zapovjednog broda američke Šeste flote USS Mount Whitney te da su i ostali standardni poslovi bili u skladu s planom. Lani je ostvaren rekordni profit od gotovo 37 milijuna kuna, rekao je Pavelin, ističući da je to postignuto zahvaljujući boljem upravljanju troškovima, boljem nadzoru rada kooperanata i vlastitih ljudi.

Na pitanje o ugovara li Lenac pored remonta i druge poslove, Pavelin je rekao da će se poslovanje u 2018. temeljiti na standardnim remontima, no da su predane ponude i za 3 do 4 veća projekta. Što se tiče ugradnje sustava za pročišćavanje balastnih voda, ove godine očekuju se tri do četiri takva projekta, a ima upita i za ugradnju nekoliko sustava za ograničavanje emisije štetenih plinova, naveo je.

Odgovarajući na upit o odnosu s Uljanikom, koji se našao u problemima i pojedinačno je najveći dioničar Lenca, Pavelin je rekao da Lenac nije izložen prema Uljaniku i da je uvjeren da će Uljanik voditi brigu o njegovim interesima. Na upit o eventualnoj prodaji, Pavelin je rekao rekao je Lenac izlistan na burzi, da je ove godine ušao i u crobex, što znači da je svaki dan na prodaju te da je pitanje većeg ili manjeg paketa, a da zainteresiranih ima.

Pavelin je prokomentirao nedostatak radne snage, ocjenivši da je riječ o strukturnom problemu hrvatskog društva. Rekao je da se za neka deficitarna zanimanja mladi ne žele školovati te da se taj problem pokušava riješiti stipendijama u riječkim školama. Smatra da se događa "negativna spirala", jer se nedostatak kvalitete pokušava nadomjestiti većim brojem ljudi, ali da, kada se poveća broj ljudi, padaju plaće, produktivnost i konkurentnost. Smatra da je rješenje povećanje produktivnosti, time i povećanje plaća, optimiziranje broja ljudi i zadržavanje kvalitete.

Brodogradilište Viktor Lenac je u 2017. ostvarilo ukupne prihode od 514 milijuna kuna, 70 posto više u odnosu na isto razdoblje godinu ranije, uz značajan porast neto dobiti. Neto dobit nakon oporezivanja bila je 36,8 milijuna kuna, naspram 1,5 milijuna kuna 2016. godine.