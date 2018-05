Drže 30 posto taksi tržišta u Zagrebu, a najavljuju pojeftinjenje usluga i ulaganje od 15 milijuna kuna

Mislav Munivrana/Igor Kralj/PIXSELL

Posljednji službeni podaci govore da se u zadnjih 10 godina broj taksista u Hrvatskoj povećao 14 puta, a stupanjem novog Zakona o cestovnom prometu od ovog tjedna, njihov broj bi se mogao opet udvostručiti.

Procjene su da na području čitave zemlje djeluje oko 2500 taksija. Eko taxi, brend tvrtke Eko prijevoz, je jedna od prvih koji se pojavio na liberaliziranom hrvatskom tržištu taksi prijevoza 2011. godine, najprije u Zagrebu, a nakon toga i u Zaprešiću i Vodicama te imaju više od 150 vozila i 250 taksista, a sada najavljuju širenje na čitavu Hrvatsku uz udvostručenje voznog parka i broja vozača do kraja godine. Sam Eko taxi trenutno, kako sami procjenjuju, drže 30 posto taksi tržišta u Zagrebu, a u narednom razdoblju očekuju veliko restrukturiranje unutar sektora te podizanje svojeg udjela, ali i ekspanziju.

Najavljuju ulaganje od 15-ak milijuna kuna tijekom 2018. u širenje voznog parka i u franšizno poslovanje. Isto tako, proširit će se shuttle prijevoz koji trenutno rade za ZL Zadar u okolne destinacije. Mislav Munivrana, direktor Eko taxija, ističe da generalno pozdravlja donošenje novog zakona koji bi dugoročno mogao urediti neke stvari, no da se boji da bi u početku moglo doći do kaosa zbog mnogih nedorečenosti pravne regulative, a isto tako i kratkog vremena za njegovu implementaciju.

Mane novog zakona

"Zakon je donesen po hitnom postupku, bilo je samo jedno čitanje u Saboru i osam dana nakon toga stupa na snagu. Neozbiljno je donositi važne poslovne odluke temeljem javnih rasprava i najava o zakonu koje se mogu ili ne moraju u konačnici uvažiti. Mislim da je trebalo ostaviti duži period za stupanje do snagu, najbolje do kraja godine kako bi se poduzetnici mogli pripremiti. Zakon nas, u pozitivnom smislu, potiče na dodatno investiranje i ekspanziju, a što sve traži značajna kapitalna ulaganja, za što ipak treba vremena", ističe.

30 posto domaćeg tržišta drži Eko taxi, procjenjuju u toj tvrtki

Dodaje da se i Eko taxi od početka zalagao za liberalizaciju i tehnološku modernizaciju sektora te regulatorni razvoj taksi biznisa. Jedna od zamjerki novom zakonu je i što, smatra, ima premala ograničenja, ili ih uopće nema, za reguliranje tržišta te će u početku biti problema za ozbiljne igrače na njemu. "Za bilo koji biznis u koji danas želite ozbiljno ući morate izdvojiti minimalno nekoliko desetaka tisuća eura. U ovom segmentu je, prema novom zakonu, dovoljno da imate auto. Auto je nešto što većina ljudi ima i nije potrebno nikakvo ulaganje da se netko proba baviti ovim poslom, a samim tim može uzrokovati neku destabilizaciju i nered na tržištu", kaže direktor Eko taxija.

Govoreći o konkurenciji i Uberu ističe da su dvije glavne vodilje koje su se spominjale za donošenje novog zakona bile da će on omogućiti dostupniju i jeftiniju taksi uslugu, s naglaskom na jeftinije. "Koliko će to biti realizirano, vidjet ćemo s obzirom na to da su neki prijevoznici (Uber, op.a.) već i prije stupanja na snagu podosta podigli cijene. Mi cijene nećemo dizati, štoviše, razmišljamo da ih i dodatno spustimo", kaže Munivrana.

Uspješan model

Dodaje da je tržište taksi usluga u Hrvatskoj na visokoj razini, pogotovo ako se uzme u obzir Zagreb koji je zadnjih godina postao gotovo pa "case study" za izučavanje uspješnog modela taksi usluge, po kvaliteti, liberaliziranosti i primjeni tehnologije, za europske i svjetske okvire. Stoga, kaže, hrvatske taksi tvrtke imaju veliko znanje, brend i iskustvo koje im omogućuje vrlo dobru poziciju pri ekspanziji u zemlje regije.