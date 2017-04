Dogovor od 2,4 milijarde eura: Bankari Todoriću u upravu dovode direktora za restrukturiranje

Fot: Robert Anić / Pixsell

Dok je Vlada izglasavala lex Agrokor, banke i dobavljači su se dogovorili da će sami voditi proces. Takozvani stand-still aranžman dogovoren je u petak u 15 sati. Nekoliko minuta kasnije, Vlada je jednoglasno potvrdila zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja i poslala ga u saborsku proceduru. Predstavnici najvećih dobavljača dan su proveli u sjedištu Erste banke na pregovorima, pa su od bankara doznali da će im osigurati sredstva za neometano poslovanje. Država je pak blokirala račune većine Agrokorovih tvrtki, ali te bi blokade trebale biti skinute do utorka. Do izdanja teksta ipak dogovor je postignut, ali ne i potpisan jer se radi na tehničkim detaljima.

Iako su blokade računa Agrokorovih tvrtki izazvale paniku tijekom dana i strah od proglašenja bankrota, tvrtke, među kojima su Belje, Jamnica i Tisak, redom su potvrđivale da će blokade biti vrlo kratkog roka. Da su bile u pravu, potvrdili su bankari izjavivši da će biti povučene najkasnije do utorka. Kako je Večernji list više puta najavio, mijenjat će se uprava tvrtke, ali ne cijela odmah, već će se za početak osnažiti uvođenjem funkcije glavnog direktora za restrukturiranje kao ključne osobe za provedbu programa stabilizacije. Bankari tvrde da još traju razgovori s potencijalnim kandidatom te da bi trebao biti imenovan za dva do tri dana. Ipak, neslužbeno saznajemo da je bi mogla biti riječ o američkom konzultantu koji potječe iz jedne od najjačih konzultantskih kuća Alvarez&Marsal, koje je ranije angažirao Sberbank pa su djelomično upoznali koncern. Stand-still su dogovorile ruske državne banke i najveći vjerovnici Sberbank i VTB Bank te Zagrebačka banka, Erste banka, Privredna banka Zagreb i Raiffeisenbank Austria.

– S postojećim vlasnicima usuglašeni su koraci – od promjene menadžmenta preko ubrizgavanja novca za zaposlenike i sve dobavljače, posebice male i srednje. Upravljanje komapanijom prepušta se u ruke međunarodnim stručnjacima iz područja maloprodaje koje pokriva Konzum, a doći će i do promjena u vođenju financija. To su najosnovnije funkcije: maloprodaja i financije – objasnio je Mario Henjak, predsjednik uprave Sberbanka u Hrvatskoj, ne želeći odgovoriti na pitanje novinara hoće li se obitelj Todorić zadržati u Agrokoru. Moratorij na otplatu kamata kredita vrijedi za sve banke koje će ga potpisati i sve njihove obveze uključujući i obveze matica, a to je, kako je Henjak pojasnio, većina bankarskih dugova Agrokora. Možemo dakle procijeniti da ovaj stand-still vrijedi više od 2,4 milijarde eura. Aranžman stupa na snagu sada – rekli su svi bankari u petak oko 16 sati. Dobavljači sada mogu odahnuti i zato su zadovoljno otišli sa sastanka. Obećali su povući blokade, ako ih je i bilo, te surađivati s bankarima na planu.

– Pozdravili smo odluku banaka o proglašenju moratorija i to da dodatnim kreditnim linijama podrže sustav. Spremni smo se tome pridružiti. Dobavljači koji su izvršili blokadu će je povući, a ostali je neće aktivirati. Spremni smo potraživanja staviti u određeni moratorij i pristati na obročnu otplatu – uime petnaestak dobavljača rekao je Josip Budimir, šef financija u Francku. Bankari su poručili i da su zaostale plaće i doprinosi dio njihova dogovora. Zakon koji je Vlada donijela istodobno s njihovim stand-stillom nisu posebno komentirali već su bankari samo rekli da dijele s državom isti cilj i istu želju, a to je da se stabilizira gospodarstvo. A zakon, popularno nazvan lex Agrokor, bitno je mijenjan do same sjednice Vlade na kojoj je donesen. Naime, ključna izmjena je ta da se sam zakonski postupak neće moći ni pokrenuti bez dopuštenja dužnika, u ovom slučaju Ivice Todorića. Međutim, kako je on već pristao na izmjene vlasništva i uprave s bankarima, onda je i ta odredba relativno nebitna. U drugim slučajevima, a to može biti samo za državnu tvrtku ili Atlantic Grupu, kojoj to ne treba, i sudac može odlučiti primjeniti ovaj zakon umjesto stečajnog, ako su zadovoljeni svi kriteriji. A oni se svode na dug od 7,5 milijardi kuna i 5000 zaposlenih. Umjesto jednog povjerenika postojat će i njegov zamjenik, a značajna novina je i da će povjerenik moći podići kredit za plaćanje obveza, ali će se taj kredit morati prvi i vratiti. Predloženi zakon na saborsku će raspravu idući tjedan, a Plenković je poručio kako svi koji smatraju da u međuvremenu mogu pridonijeti kvaliteti zakona predlože vlastita rješenja. Naglasio je kako je ostavljeno vrijeme za stupanje na snagu zakona jer je na državi da nađe najbolju moguću soluciju.